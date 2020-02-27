Источник материала: Новости Волковыска

В Палате представителей Национального собрания прошло заседание рабочей группы, на котором его участники обсудили нюансы законопроекта «Об изменении кодексов». Этот документ открывает большие возможности для развития электронного правосудия в стране, в частности предусматривает введение аудио-, фото- и видеофиксации судебного процесса. Как рассказала председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая, законопроект был разработан во исполнение поручения Президента, которое он дал 5 апреля прошлого года во время совещания по вопросам совершенствования деятельности системы судов общей юрисдикции.

Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда и активный участник рабочей группы, отвечая на вопросы журналиста «СБ. Беларусь сегодня», отметил, что переход на аудио- и видеозаписи хода судебного заседания – это дополнительная гарантия полноты фиксации процесса таким, какой он есть, без искажений: «Во-первых, это даст возможность соблюсти все права участников заседания. Во-вторых, сами его участники будут вынуждены воздерживаться от тех проявлений (я назову это мягко – невоспитанность) по отношению к суду, которые сегодня, к сожалению, имеют место быть. Судьи, в свою очередь, получат дополнительную возможность защититься от необоснованных жалоб и нареканий, которые порой вызваны не каким-то реальным беззаконием, творившимся на судебном заседании, а желанием свести счеты с судьей, принявшим то или иное решение».

По мнению Валерия Калинковича, чем скорее будет принят законопроект, тем быстрее суды общей юрисдикции смогут использовать все возможности научно-технического прогресса и двигаться дальше в своем развитии. Отвечая на вопрос о готовности к внедрению подобной системы в техническом плане, заместитель Председателя Верховного Суда рассказал, что сегодня во многих судах, в том числе районного звена, есть средства, которые уже сейчас позволяют проводить аудио- и видеофиксацию. «К осени мы должны обеспечить цифровизацию работы всех судов областного звена и Верховного Суда. Такую задачу нам поставил Президент год назад во время открытия здания Верховного Суда», – Валерий Калинкович уточнил, что работа по оснащению судов будет проводиться согласно утвержденному плану, который позволит в течение нескольких ближайших лет создать условия для применения технических новаций практически во всех судах страны. Он также рассказал, что в тех судах, где нет стационарного оборудования, ведется техническая запись судебных процессов на диктофоны хорошего качества. Эти записи используются для составления бумажных протоколов судебных заседаний, при проверке различного рода нареканий на поведение судьи в судебном процессе и в других целях.

Фото УНІАН