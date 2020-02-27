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Соболенко в упорной борьбе победила китаянку Сайсай и вышла в полуфинал турнира в Дохе

27.02.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Арина Соболенко еще вчера разгромившая 20-ю ракетку мира Саккари из Греции сегодня в упорной борьбе одолела формально более слабого соперника — китаянку Чжэн Сайсай (37 WTA) и вышла в полуфинал турнира в Катаре.


Фото: twitter.com/WTA

Белоруска выиграла в трех сетах (3:6, 7:6, 6:3). Четвертьфинальный матч длился почти два с половиной часа. Важнейший момент произошел в самом конце второго сета, когда Арина, проигрывая, переломила ход борьбы и довела дело до тайбрейка.

В полуфинале нашу спортсменку ожидает победитель пары Бенчич — Кузнецова.

Интересно, что до Арины китаянка «разделалась» на турнире с 6-й ракеткой мира Кики Бертенс и чешкой Маркетой Вондрусовой (18 WTA).

 
 
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