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Беларусь лишилась медали ЧЕ по биатлону в Раубичах на последней стрельбе
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси по биатлону боролась за золото, но в итоге заняла лишь четвертое место на чемпионате Европы в Раубичах.
Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Антон Смольский отлично провели свои этапы, сражаясь на протяжении всей дистанции с Украиной. Неплохо начал и Сергей Бочарников, который пришел на последнюю стрельбу лидером. Золотой медалист чемпионата в суперспринте быстро закрыл три мишени, но затем начались промахи. Из следующих пяти выстрелов Сергей попал лишь один, отправившись на штрафной круг.
Это позволило приблизится к нему сильно отстававших норвежцев и россиян. На последний круг Бочарникова просто не хватило. Юные Халили и Андерсен убежали от белоруса, который финишировал лишь четвертым.
Золото у команды Украины (Вал. Семеренко, Джима, Прима, Пидручный), серебро — у России (Резцова, Сливко, Латыпов, Халили), бронза — у Норвегии (Скреде, Льен, Баккен, Андерсен).
В пятницу на чемпионате Европы выходой, в субботу пройдут спринты, в воскресенье — гонки преследования.
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Сборная Беларуси по биатлону боролась за золото, но в итоге заняла лишь четвертое место на чемпионате Европы в Раубичах.
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