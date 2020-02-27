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Беларусь лишилась медали ЧЕ по биатлону в Раубичах на последней стрельбе

27.02.2020 18:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по биатлону боролась за золото, но в итоге заняла лишь четвертое место на чемпионате Европы в Раубичах.


Фото: Дарья Бурякина

Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Антон Смольский отлично провели свои этапы, сражаясь на протяжении всей дистанции с Украиной. Неплохо начал и Сергей Бочарников, который пришел на последнюю стрельбу лидером. Золотой медалист чемпионата в суперспринте быстро закрыл три мишени, но затем начались промахи. Из следующих пяти выстрелов Сергей попал лишь один, отправившись на штрафной круг.

Это позволило приблизится к нему сильно отстававших норвежцев и россиян. На последний круг Бочарникова просто не хватило. Юные Халили и Андерсен убежали от белоруса, который финишировал лишь четвертым.

Золото у команды Украины (Вал. Семеренко, Джима, Прима, Пидручный), серебро — у России (Резцова, Сливко, Латыпов, Халили), бронза — у Норвегии (Скреде, Льен, Баккен, Андерсен).

В пятницу на чемпионате Европы выходой, в субботу пройдут спринты, в воскресенье — гонки преследования.

 
 
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Сборная Беларуси по биатлону боролась за золото, но в итоге заняла лишь четвертое место на чемпионате Европы в Раубичах.
 
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