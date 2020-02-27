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Юрий Важник о такси: «Нам сказали – выйдет новое законодательство, всё станет замечательно. Ничего не поменялось»
Источник материала: СТВ
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе
Юрий Важник, эксперт по безопасности дорожного движения:
Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров:
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Юрий Важник о такси: «Нам сказали – выйдет новое законодательство, всё станет замечательно. Ничего не поменялось»
Рынок перевозок такси в Беларуси обсуждали в программе «В обстановке мира». Глава службы такси: «Все машины, которые не оформлены по стандарту, говорят: «Чихать...
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