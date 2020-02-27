Элитные гостиницы и офисы для IT-компаний. Каким будет исторический центр Гродно к фестивалю национальных культур?

Источник материала: Вороновская газета

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Ход регенерации застройки в историческом центре Гродно проанализировали в облисполкоме. В совещании, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, приняли участие помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.

О том, какая здесь ведется работа, рассказал председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. Он пояснил, что к обсуждениям о застройках в историческом центре города привлекаются историки и краеведы, почетные граждане областного центра. Что касается объектов, их появится немало, при этом все они будут гармоничны окружающей застройке и сохранят имеющуюся историческую аутентичность.

Например, на улице Горького, 27 инвестор перестраивает нежилой дом с мансардой под гостиницу. При этом дом сохранит свой внешний облик и материалы, из которых собран.

Еще один нежилой дом рядом с РУП «Фармация» превратится в аптеку-музей. Буквально напротив, в переулке Виленском, в марте появится объект общественного назначения. Хозяева планируют отдать его в аренду IT-компаниям.



– В Гродно как раз не хватает подобных офисов, – подчеркнул Владимир Кравцов. – И не просто офисов, а помещений со всеми инженерными сетями, объектами питания. В этом плане Гродно заметно отстает от столицы.

Мечислав Гой добавил, что под офисы IT-компаний может быть обновлено здание бывшего предприятия «Рембыттехника» на Виленской. Ведутся переговоры с одной из компаний, которая уже создала в городе порядка 100 новых рабочих мест. В мае на этой же улице появится представительский офис компании СООО «Кроноспан». Под него реконструируют жилой дом.





Республиканскому фестивалю национальных культур . Практически вся Большая Троицкая улица находится в регенерации зданий под объекты различного назначения – гостиницы, кафе, офисы. Председатель облисполкома обратил внимание собственников домов и проектировщиков на необходимость в первую очередь провести инженерные сети, так как начинается реконструкция проезжей части улицы к





К масштабному многонациональному празднику в черте Большой Троицкой появится ряд объектов туристической инфраструктуры. По Большой Троицкой, 57 откроется гостиница на 50 мест. На улице 2-й Трудовой – новый медицинский центр, рядом с ним – автостоянка.





Большая работа по обновлению ведется на улице Замковой. Дом №3 приобрел гродненский инвестор, в планах – модернизация под административное здание. Дом №5, где расположено общежитие Гродненского государственного медицинского университета, передан в собственность города. Власти намерены выставить здание на аукционные торги, чтобы впоследствии в нем разместилась элитная гостиница. Отселение проживающих намечено на конец марта.





– С этим тянуть нельзя, еще до аукциона нужно работать над поиском потенциального инвестора на это здание,– резюмировал Владимир Кравцов. – Они в Гродно есть.

Несколько затянулось строительство группы домов на месте, где в XVI веке располагался Дом рыбака (в 1960-х годах при строительстве Дома быта исторически важную застройку снесли). Как объяснил инвестор – соучредитель ИООО «ДТ-Групп» Томаш Петюль, при раскопках обнаружены старинные фундаменты из кирпича. С учетом пожеланий археологов компания приняла решение сохранить фундаменты, но для этого потребовалась корректировка проекта, а также смена генподрядчика. К концу августа инвесторы обещают открыть горожанам фасады, а весь комплекс работ завершить к октябрю.





Обсудили на совещании и дальнейшую судьбу Дома быта. Здание ожидает кардинальная модернизация главного фасада. Проектное бюро управления архитектуры и градостроительства Гродненского горисполкома предложило несколько эскизных наработок с учетом стилистики реконструируемого Дворца культуры и строящегося Дома рыбака. Принять согласованное решение поручено до 1 мая.





В скором времени начнутся подготовительные работы в доме купца Муравьева, сегодня разрабатывается проектная документация. К фестивалю национальных культур необходимо привести в порядок как минимум внутренний дворик.

О «сиротской» судьбе бывшего ресторана «Белосток» на улице Городничанской рассказал представитель ООО «Интерсервис» – нового владельца объекта. Здание после реконструкции стоит без дела порядка 6 лет. Головное предприятие банковского холдинга, которое занимается в том числе туристической деятельностью и могло бы реализовать преимущества безвизового Гродно, пытается продать «Белосток». Пока покупатель не найден, хозяевам указано на необходимость поддерживать порядок на прилегающей территории.





Также на совещании определены пустующие здания, которые рекомендовано выставить на аукционы. Это комплекс военной комендатуры, зданий бывшего пивзавода, кожвендиспансера. А вот здание бывшего Дома офицеров, начальная цена продажи которого снижена на 80 процентов, председатель Гродненского горисполкома попросил снять с торгов, чтобы использовать для культурных нужд города.

Николай ШЛЫК

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/