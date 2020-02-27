«Мне подпевали звёзды!» Могилевчанка поставила рекорд на шоу талантов

Источник материала: Аргументы и факты

Плюс балл

В российском музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе!» участники демонстрируют свой талант сразу перед сотней известных артистов, композиторов и продюсеров. Чтобы выразить одобрение, жюри встают со своих мест и начинают подпевать конкурсанту. Красный цвет за их спиной сменяется на желтый, что добавляет выступающему баллы. В финал после каждого выхода программы проходят лишь два участника, набравшие наибольшее число голосов. Ведущий шоу - Николай Басков, а команду жюри возглавляет Сергей Лазарев.

Мария Магильная из Могилёва исполнила песню Селены Гомеc «Love You Like a Love Song». 99 из 100 членов жюри поднялись из своих кресел. Осталась на месте только композитор Валерия Лесовская. Она сказала: «Ребята, простите, было бы 100! У меня бабушка родом из Беларуси. Но дело не в этом, дело в том, что вначале было «грязно». Как педагога по вокалу, меня это подкосило. Но еще раз извините меня».



Фото: ВКонтакте / Из архива героини.

«Я была в шоке»

Мария нашла время в своем плотном графике и ответила «АиФ» на несколько вопросов.

- Чем тебя привлекло шоу «Ну-ка все вместе»?

- Я подала заявку на участие в последний момент. Мне было интересно увидеть сотню музыкальных экспертов, спеть им, познакомиться с каждым. Особенно хотелось увидеть Николая Баскова и Сергея Лазарева.



Фото: ВКонтакте / Из архива героини.

- Как пришла идея исполнить по-другому композицию You Like a Love Song?

- Эта песня – хит моего детства! Песню предложила «оживить» мой педагог по вокалу. Вместе мы привнесли в неё нечто новое.

- Не в обиде ли ты на Валерию Лесовскую? Согласна ли с тем, что она сказала?

- Ни о каких обидах нет и речи! Я благодарна каждому человеку сотни за поддержку. У всех свои вкус и мнение. Я была в шоке, когда увидела почти всю стену в желтом цвете. Мне подпевали звёзды!



Фото: ВКонтакте / Из архива героини.

- На шоу несколько членов жюри обратили внимание на твою фамилию. Если ты будешь идти дальше по карьерной лестнице, возьмешь псевдоним?

- Мою фамилию часто обсуждают и в обычной жизни. Она хорошо запоминается. Перед сотней выступало много хороших артистов, но большинство из них жюри не вспомнят. А вот фамилию Магильная они обсуждали всё выступление. Так что в этом есть свои плюсы!

- Пробовала ли ты сочинять свои песни? Если да, планируешь ли когда-нибудь с ними выступить?

- Пробовала, но пока что они просто для души. Сейчас мне пишут замечательные песни Евгений Олейник с Юлей Быковой. Все они на белорусском языке, каждая особенная по-своему.

В Беларуси шоу «Ну-ка, все вместе!» можно посмотреть по спутниковому телевидению или на YouTube. Финал состоится в конце марта.

Ранее могилевчанка участвовала в российском и украинском шоу «Голос. Дети», становилась финалисткой нацотбора на детское «Евровидение», получила Гран-при детского конкурса на «Славянском базаре».