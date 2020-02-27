В Беларуси предлагается создать информсистему маркировки товаров

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси предлагается создать государственную информационную систему маркировки товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.





Проект указа разработан для создания государственной информационной системы маркировки товаров, обеспечения их законного оборота, защиты прав потребителей, совершенствования механизма маркировки товаров, а также с учетом соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС.

Предполагается, что в информсистеме будет аккумулироваться информация об унифицированных контрольных знаках, средствах идентификации. Информация из системы будет предоставляться субъектам хозяйствования, контролирующим органам, а также потребителям. Эта система будет выполнять функции национального компонента информационной системы маркировки в ЕАЭС. Ее владельцем и оператором предлагается определить РУП "Издательство "Белбланкавыд".

В указе планируется закрепить административную ответственность за нарушение требований законодательства о маркировке товаров.

В новой редакции вводятся в обращение унифицированные контрольные знаки нескольких форматов для маркировки всех товарных групп независимо от номиналов, за исключением меховых изделий. Для маркировки меховых изделий будет применяться защищенный материальный носитель в виде контрольного знака со средством идентификации.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения по проекту указа можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта на электронный адрес balaker@nalog.gov.by.