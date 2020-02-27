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В Беларуси предлагается создать информсистему маркировки товаров

27.02.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси предлагается создать государственную информационную систему маркировки товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси предлагается создать информсистему маркировки товаров

Проект указа разработан для создания государственной информационной системы маркировки товаров, обеспечения их законного оборота, защиты прав потребителей, совершенствования механизма маркировки товаров, а также с учетом соглашения о маркировке товаров в ЕАЭС.

Предполагается, что в информсистеме будет аккумулироваться информация об унифицированных контрольных знаках, средствах идентификации. Информация из системы будет предоставляться субъектам хозяйствования, контролирующим органам, а также потребителям. Эта система будет выполнять функции национального компонента информационной системы маркировки в ЕАЭС. Ее владельцем и оператором предлагается определить РУП "Издательство "Белбланкавыд".

В указе планируется закрепить административную ответственность за нарушение требований законодательства о маркировке товаров.

В новой редакции вводятся в обращение унифицированные контрольные знаки нескольких форматов для маркировки всех товарных групп независимо от номиналов, за исключением меховых изделий. Для маркировки меховых изделий будет применяться защищенный материальный носитель в виде контрольного знака со средством идентификации.

Организатор общественного обсуждения - Министерство по налогам и сборам. Замечания и предложения по проекту указа можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 27 февраля по 8 марта на электронный адрес balaker@nalog.gov.by.

 
 
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  В Беларуси предлагается создать государственную информационную систему маркировки товаров. Соответствующий проект указа вынесен на общественное обсуждение...
 
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