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Минэнерго одобрило концепцию развития электроэнергетики до 2030 года

27.02.2020 18:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министерство энергетики одобрило Концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года. Это предусмотрено постановлением Минэнерго от 25 февраля 2020 года №7, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Минэнерго одобрило концепцию развития электроэнергетики до 2030 года

"Документ направлен на реализацию Концепции энергетической безопасности Беларуси и описывает базовый сценарий развития объединенной энергетической системы. При его подготовке проанализированы основные тренды мировой электроэнергетики, реализация комплексного плана развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС", - пояснили в пресс-службе.

Планируется рост электропотребления до 43,7 млрд кВт.ч в 2025 году и 47,2 млрд кВт.ч в 2030-м.

Уровень выработки тепловой энергии на энергоисточниках организаций ГПО "Белэнерго" в прогнозируемом периоде будет постоянным и составит около 34 млн Гкал.

 
 
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  Министерство энергетики одобрило Концепцию развития электрогенерирующих мощностей и электрических сетей на период до 2030 года. Это предусмотрено...
 
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