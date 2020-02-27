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Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса

27.02.2020 17:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Под угрозой срыва из-за коронавируса песенный конкурс «Евровидение-2020». Новости с такими заголовками начали появляться в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса

СМИ сообщают, что организаторы рассматривают вариант переноса шоу на другие даты и даже его отмену. Среди иных сценариев – ограничение количества посетителей или проведение конкурса в пустых залах.

Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса

Однако власти Роттердама заверили, что это не более чем предположения. Ситуация с распространением заболевания под контролем и о каких-либо изменениях речи пока не идет.

Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса

«Евровидение-2020» должно состояться с 12 по 16 мая.

Беларусь на «Евровидении-2020». Финалисты нацотбора – кто они?

К слову, в Минске 28 февраля финал национального отбора, и уже вечером станет известно, кто будет представлять Беларусь на песенном конкурсе. За это право сразятся 12 исполнителей и групп.

Организаторы «Евровидения» прокомментировали слухи, что шоу отменят из-за коронавируса

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Теги: Минск
 
 
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Под угрозой срыва из-за коронавируса песенный конкурс «Евровидение-2020». Новости с такими заголовками начали появляться в интернете, сообщили в программе Новости...
 
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