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Это война? Турецкие военные в Сирии обстреливают российские самолеты

27.02.2020 17:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб, сообщает "Россия-24".

По информации телеканала, действия Анкары стали ответом на авиаудар, в результате которого погибли как минимум двое турецких военных. Как пишет газета Daily Sabah, еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно совершил атаку, не уточняется.

"Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация — собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков", — отмечает руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный.

По его словам, турецкие силы и боевики активно применяют ПЗРК. Российская и сирийская авиация использует тепловые ловушки для защиты от огня.
"Российские и сирийские самолеты отстреливают ложные тепловые цели после бомбовых ударов по радикалам бывшего филиала "Аль-Каиды"*, — говорится в репортаже.

Эпицентр боевых действий располагается в районе поселков Найроба, Саана и Джубаса.


Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные. 

Террористы задействовали десятки смертников и заминированных машин, правительственные войска ведут интенсивный артиллерийский огонь.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.
 
 
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Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб, сообщает "Россия-24".
 
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