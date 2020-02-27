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ЕС может начать переговоры о вступлении с двумя странами через несколько недель

27.02.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский Союз может начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией через несколько недель.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Оливер Вархейи.

Франция, которая заблокировала начало переговоров с Тираной и Скопье в октябре, ранее в феврале дала понять, что переговоры о членстве могут начаться, если Европейская комиссия в своем отчете даст положительную оценку подготовке двух стран.

Вархейи сказал, что доклад комиссии, который должен быть опубликован на следующей неделе, подает надежду.

"В обеих странах наблюдается серьезный прогресс. Меня очень вдохновляет тот факт, что эти две страны решили ускорить свою подготовку", - сказал он после встречи Вышеградской группы со странами Западных Балкан, которая состоялась в Праге.

"С этим докладом я надеюсь убедить государства-члены в том, что они (Северная Македония и Албания - Ред.) готовы, и мы должны быть готовы начать переговоры", - сказал Вархейи. Он выразил надежду, что переговоры со Скопье и Тираной начнутся в ближайшие недели.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказывался одобрить начало переговоров о вступлении на саммите в октябре, заявив, что процесс принятия новых членов необходимо изменить.

В этом месяце Еврокомиссия предложила реформировать процесс вступления в соответствии с французским предложением, сделанным в ноябре. Комиссия предложила дать правительствам ЕС больше веса в процессе переговоров и упростить возможность остановки или перезагрузки переговоров.
 
 
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Европейский Союз может начать переговоры о вступлении с Албанией и Северной Македонией через несколько недель.
 
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