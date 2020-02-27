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Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на Gracia Cup-2020

27.02.2020 18:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Белорусская гимнастка Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на международном турнире в Будапеште Gracia Cup-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на Gracia Cup-2020

Одна из лидеров сборной Беларуси первенствовала в многоборье. В тройке призеров также украинка Мелещук и еще одна белоруска Алины Горносько. Помимо этой награды высшей пробы Анастасия выиграла золото в отдельных упражнениях: с обручем, мячом, булавами и лентой. Всего ХХ Международный турнир Gracia cup – 2020 выступали более 500 спортсменов.

Люди в материале: Анастасия Салос, Алины Горносько

 
 
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Новости Беларуси.  Белорусская гимнастка Анастасия Салос выиграла пять золотых медалей на международном турнире в Будапеште Gracia Cup-2020, сообщили в программе...
 
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