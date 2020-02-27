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Трудовых мигрантов в Беларуси становится все больше
27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси ищут работу граждане Буркина-Фасо, Камеруна, Мавритании, Конго, Уругвая. Но чаще всего с надеждой на трудоустройство в республику приезжают специалисты из России и Украины, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
До переезда Глеб Халевич трудился в Казани в IT-компании. Но в Минске предложили более привлекательные условия. Фирма оплатила билеты для всей семьи, помогла с поиском жилья. И на этом бонусы не закончились.
«Это помощь в оформлении документов, чтобы легально находиться на территории Беларуси. Это различные скидки и бесплатные программы, в том числе в области здравоохранения. У нас есть специализированные медицинские центры, где мы можем получить услуги со значительной скидкой», – отметил Глеб.
Через месяц у Глеба истекает годовой контракт. О смене места работы пока не думает, хотя офисы компании находятся в более чем 30 странах. Говорит, что в Беларуси комфортно всей семье. Даже подумывают завести собаку.
Каринэ Алиева в столицу Беларуси переехала из Узбекистана два месяца назад. Она врач в четвертом поколении. Сейчас акушер-гинеколог постигает новую для себя дисциплину – вспомогательные репродуктивные технологии, то есть помогает женщинам справиться с бесплодием. У белорусских коллег большой опыт и многолетняя практика.
«Коллектив принял меня отлично. Все помогают, все рассказывают. Все, что я спрошу, мне изложат полностью. Никаких препятствий я не ощущала. Прерывания в стаже нет, моя высшая категория подтверждена, и все дипломы подтверждены и легализированы», – рассказала Каринэ.
В прошлом году на работу в Беларусь приехали более 22 тысяч иностранцев. В основном это специалисты из России, Китая и Украины. Трудовые мигранты занимают должности от рабочих до руководителей в крупных компаниях. Для всех одно условие – наличие спецразрешения. Оно выдается департаментом по миграции сроком на год. Его не нужно получать лишь гражданам стран
Нанять иностранного гражданина имеют право не только предприятия. Белорусы приглашают трудовых мигрантов в качестве нянь, гувернанток и других работников по дому.
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В прошлом году на работу в республику приехало более 22 тысяч иностранцев. В основном это специалисты из России, Китая и Украины.
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