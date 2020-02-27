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Трудовых мигрантов в Беларуси становится все больше

27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси ищут работу граждане Буркина-Фасо, Камеруна, Мавритании, Конго, Уругвая. Но чаще всего с надеждой на трудоустройство в республику приезжают специалисты из России и Украины, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

До переезда Глеб Халевич трудился в Казани в IT-компании. Но в Минске предложили более привлекательные условия. Фирма оплатила билеты для всей семьи, помогла с поиском жилья. И на этом бонусы не закончились.

Страх и ненависть

На собеседованиях

«Это помощь в оформлении документов, чтобы легально находиться на территории Беларуси. Это различные скидки и бесплатные программы, в том числе в области здравоохранения. У нас есть специализированные медицинские центры, где мы можем получить услуги со значительной скидкой», – отметил Глеб.

Через месяц у Глеба истекает годовой контракт. О смене места работы пока не думает, хотя офисы компании находятся в более чем 30 странах. Говорит, что в Беларуси комфортно всей семье. Даже подумывают завести собаку.

Каринэ Алиева в столицу Беларуси переехала из Узбекистана два месяца назад. Она врач в четвертом поколении. Сейчас акушер-гинеколог постигает новую для себя дисциплину – вспомогательные репродуктивные технологии, то есть помогает женщинам справиться с бесплодием. У белорусских коллег большой опыт и многолетняя практика.

«Коллектив принял меня отлично. Все помогают, все рассказывают. Все, что я спрошу, мне изложат полностью. Никаких препятствий я не ощущала. Прерывания в стаже нет, моя высшая категория подтверждена, и все дипломы подтверждены и легализированы», – рассказала Каринэ.

В прошлом году на работу в Беларусь приехали более 22 тысяч иностранцев. В основном это специалисты из России, Китая и Украины. Трудовые мигранты занимают должности от рабочих до руководителей в крупных компаниях. Для всех одно условие – наличие спецразрешения. Оно выдается департаментом по миграции сроком на год. Его не нужно получать лишь гражданам стран Евразийского экономического союза.

«Допуск на национальный рынок труда осуществляется только после изучения комитетами по труду и занятости ситуации на рынке труда. Если незанятое рабочее место не может быть занято гражданином Беларуси, принимается решение о допуске на национальный рынок труда иностранного гражданина», – пояснил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Александр Татура.

Нанять иностранного гражданина имеют право не только предприятия. Белорусы приглашают трудовых мигрантов в качестве нянь, гувернанток и других работников по дому.



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Теги: Минск
 
 
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В прошлом году на работу в республику приехало более 22 тысяч иностранцев. В основном это специалисты из России, Китая и Украины.
 
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