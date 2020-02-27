Белорусы подали протест и получили «бронзу» чемпионата Европы по биатлону

Источник материала: Аргументы и факты

В Раубичах проходит чемпионат Европы по биатлону-2020. Третье место в смешанной эстафете заняли белорусские биатлонисты в составе Динары Алимбековой, Ирины Кривко, Антона Смольского и Сергея Бочарникова.

Практически всю дистанцию наша команда шла в числе лидеров. После женской половины гонки белорусы в основном конкурировали за первое место с командой Украины. Кульминация борьбы двух сборных случилась на последнем огневом рубеже. Белорус Сергей Бочарников и украинец Дмитро Пидручный приехали на стрельбище практически одновременно.

Украинец отработал на рубеже идеально, а вот белорусский представитель занервничал и не сумел поразить все мишени даже с помощью дополнительных патронов. В итоге Бочарников отправился на заключительный круг рядом с представителями Норвегии и России.

Россиянин достаточно быстро оторвался от соперников, норвежцу и белорусу осталось бороться за «бронзу». На финише преимущество оказалось у норвежца. В итоге «золото» досталось сборной Украине, «серебро» – команде России, третье место заняли представители Норвегии. Сборная Беларуси оказалась на финише четвертой.

Тем не менее, эти итоги оказались не окончательными. После гонки сборная Беларуси подала протест на неспортивное поведение финишера норвежской команды Александра Андерсена. Наша команда утверждала, что спортсмен вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова. В итоге представители Международного союза биатлонистов норвежскую сборную дисквалифицировали, а хозяевам соревнований досталась бронзовая медаль.

Отметим, что это вторая награда сборной Беларуси на чемпионате Европы по биатлону-2020. В первый день соревнований Сергей Бочарников завоевал «золото» в суперспринте.

Соревнования в Раубичах продолжатся в субботу, 29 февраля. В этот день пройдут женская и мужская спринтерские гонки. Завершится чемпионат Европы-2020 1 марта гонками преследования.