|
В Ляховичском районе на пожаре погибла пенсионерка
27.02.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
27 февраля в 9.21 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Нетчин Ляховичского района.
Когда спасатели прибыли на место происшествия,одноэтажный жилой дом был охвачен пламенем, местонахождение хозяев неизвестно. Тело хозяйки 1947 г.р. пожарные обнаружили в комнате на кровати. Пенсионерка проживала одна.
Стены дома деревянные, обложены кирпичом, электрифицирован.
В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 февраля в 9.21 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Нетчин Ляховичского района. Когда спасатели прибыли на место происшествия,одноэтажный жилой дом был...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)