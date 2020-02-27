В Ляховичском районе на пожаре погибла пенсионерка

Источник материала: Виртуальный Брест

27 февраля в 9.21 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Нетчин Ляховичского района.





Когда спасатели прибыли на место происшествия,одноэтажный жилой дом был охвачен пламенем, местонахождение хозяев неизвестно. Тело хозяйки 1947 г.р. пожарные обнаружили в комнате на кровати. Пенсионерка проживала одна.





Стены дома деревянные, обложены кирпичом, электрифицирован.





В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей.