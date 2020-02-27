ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ляховичском районе на пожаре погибла пенсионерка

27.02.2020 20:58 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

27 февраля в 9.21 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Нетчин Ляховичского района.

В Ляховичском районе на пожаре погибла пенсионерка

Когда спасатели прибыли на место происшествия,одноэтажный жилой дом был охвачен пламенем, местонахождение хозяев неизвестно. Тело хозяйки 1947 г.р. пожарные обнаружили в комнате на кровати. Пенсионерка проживала одна.

В Ляховичском районе на пожаре погибла пенсионерка

Стены дома деревянные, обложены кирпичом, электрифицирован.

В Ляховичском районе на пожаре погибла пенсионерка

В результате пожара огнем уничтожена кровля, повреждено перекрытие и стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении со стороны погибшей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  27 февраля в 9.21 в РОЧС поступило сообщение о пожаре в д.Нетчин Ляховичского района. Когда спасатели прибыли на место происшествия,одноэтажный жилой дом был...
 
Новости дня
Новости разные
 
Авария в центре Минска: около часа было парализовано движение троллейбусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика