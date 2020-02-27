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Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

27.02.2020 20:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эта тема важна как минимум для 180 миллионов человек. Речь о крупнейшем на планете интеграционном образовании – Евразийском союзе, к которому в последние годы присматриваются и другие страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша позиция проста и прагматична: Беларусь поддерживает интеграцию, но лишь реальную и взаимовыгодную. Именно наша страна после распада Советского Союза активно продвигала идеи интеграции: СНГ, Союзное государство, Таможенная тройка, затем «пятерка». Беларусь по-прежнему заинтересована в тесных связях с партнерами, но при этом настаивает: единым правилам должны следовать все участники союза, а интересы каждого государства должны быть учтены.

О белорусском видении такого партнерства 27 февраля говорили во Дворце Независимости. Стратегию развития Евразийского союза Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем. Представитель Беларуси сейчас возглавляет Евразийскую экономическую комиссию. А наша страна в 2020 году председательствует в «пятерке».

Репортаж Екатерины Жиляниной.

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Сближение, направленное на взаимовыгодное сотрудничество. Собственно, это главный посыл в любом определении интеграции. В ее классическом понимании. Именно за такую интеграцию – на равных условиях, основанную на принципе справедливости и взаимном интересе, – всегда выступала Беларусь. Так начинали строить Союз с Россией. Так основали Евразийский экономический союз.

Беларусь выступала инициатором тогда и до сих пор остается приверженицей таких объединений.

Александр Лукашенко: Беларусь выступает за интеграцию в ЕАЭС на принципе равенства

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Однако базовые функции – свободное движение товаров, капитала, рабочей силы, равные условия для субъектов хозяйствования – до сих пор не удалось реализовать в полной мере. Работа проделана, конечно, большая. Но политическая воля пока не смогла преодолеть препятствий и барьеров. В 2020 году Беларусь взяла на себя председательство в ЕАЭС. И среди главных задач видит как раз устранение всех препон, которые мешают развитию интеграционного объединения.

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Михаил Мясникович не так давно возглавил Коллегию Евразийской экономической комиссии. Уже успел провести встречи с руководством стран – членов ЕАЭС, правительствами, парламентариями, бизнесменами.

«Очень большой блок конкретных вопросов». Мясникович рассказал о стратегии развития ЕАЭС

Сегодня переговоры во Дворце Независимости. Александр Лукашенко на правах председателя Высшего совета интеграции называет самые острые проблемы, на их решение и должна быть направлена работа в 2020 году.

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Финальные согласования сейчас проходит стратегия развития союза на ближайшие пять лет. И это не должна быть декларация намерений. Это должен быть рабочий документ, с конкретными мерами и инструментами.

Президент Беларуси о ЕАЭС: что нас держит в этом союзе, если кругом препятствия, барьеры и изъятия?

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Так называемых препятствий, барьеров и изъятий стороны сейчас насчитывают более шести десятков. И это реальные преграды, которые мешают бизнесу, как частному, так и государственному. Мешают торговать, затягивают сроки, разворачивают фуры на границах. Защищают национальные интересы в ущерб партнерам. А еще создают условия для нелегального или полулегального экспорта из третьих стран. Делают союз слабее на международном рынке.

Эксперт: Беларусь ставит задачу чёткого выполнения договора по созданию единых рынков нефти, газа, финансов

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Один из примеров, напрямую затрагивающий интересы Беларуси, – ограничения на поставки белорусского продовольствия в Россию. Или наши сложные, затяжные переговоры с ближайшим же партнером по углеводородам. Это в то время, когда есть установка на создание единого рынка энергоресурсов.

Александр Лукашенко: не успели с Путиным договориться, вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Одна из проблем в том, что даже после принятия на высшем уровне решение проблем затягивается. Долгие согласования в парламентах, не достаточно эффективная работа экспертов.

Гриц: Одним махом сейчас свести таможенные процедуры или ввести границу для транспорта? Пострадают в первую очередь люди

Беларусь давно выступает за интеграцию интеграций. Однако по-настоящему привлекательным для третьих стран наш союз станет лишь тогда, когда его участники научаться выстраивать согласованную политику, защищать общие интересы и раскрывать совместный потенциал.

Беларусь и дальше будет поддерживать идею интеграции. Но той интеграции, которая выгодна всем партнерам. Которая основана на равных условиях для участников. В которой все игроки соблюдают правила, и в которой мнения и интересы каждого будут услышаны и учтены.

Интеграция на взаимовыгодных условиях. Президент Беларуси и Михаил Мясникович обсудили стратегию развития ЕАЭС

Люди в материале: Александр Лукашенко, Михаил Мясникович, Георгий Гриц, Петр Петровский

 
 
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Новости Беларуси. Эта тема важна как минимум для 180 миллионов человек. Речь о крупнейшем на планете интеграционном образовании – Евразийском союзе, к которому в...
 
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