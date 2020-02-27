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«Очень большой блок конкретных вопросов». Мясникович рассказал о стратегии развития ЕАЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представитель Беларуси сейчас возглавляет Евразийскую экономическую комиссию.
Михаил Мясникович уверен: ЕЭК должна стать той силой, которая запустит механизм классической интеграции. Процесс сближения партнеров во имя выгодного всем сотрудничества.
Михаил Мясникович, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
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Новости Беларуси. 27 февраля Александр Лукашенко обсудил с Михаилом Мясниковичем стратегию развития Евразийского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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