Почему Беларусь подала протест на норвежского биатлониста? Объяснил тренер мужской сборной

Источник материала: Tut.by

Старший тренер белорусской мужской команды Олег Рыженков разъяснил суть протеста , который наша сборная подала на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды в смешанной эстафете чемпионата Европы в Раубичах.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Было явное нарушение правил со стороны норвежского спортсмена. Норвежец не уступал лыжню, когда Сергей Бочарникова пытался его обойти. Он наступил Сергею на лыжу. Этой заминкой воспользовался россиянин Халили. Он объехал белоруса и норвежца и убежал вперед. А затем норвежец вытолкнул Сергея с трассы. Это произошло на подъеме.

— Норвежский спортсмен признал свою вину?

— Нет. Но жюри осмотрели видео эпизода и приняли решение, что нарушение правил было. Наш протест они поддержали. Но норвежцы решили опротестовать решение и подали обратную апелляцию. Сейчас уже заседает апелляционное жюри. Опять будут просматривать видео и искать каких-то свидетелей. Поэтому процесс затянулся.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Когда будет окончательный вердикт?

— Когда закончится заседание. Пока непонятно. До полуночи решение должно быть озвучено.