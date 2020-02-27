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Эксперты iSANS составили карту антибеларусских сообществ в соцсетях

27.02.2020 20:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная экспертная инициатива iSANS провела исследование антибеларусских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты нашли больше 40 «токсичных» пабликов разного уровня и охвата. Они размещают контент, нацеленный на дискредитацию идеи независимой Беларуси, уничижение беларусской идентичности.

Эксперты iSANS составили карту антибеларусских сообществ в соцсетях
Многие из рассмотренных пабликов созданы как городские или развлекательные, но политически нейтральный контент они перемежают токсичным, пишет  REFORM.by

«‎Они регулярно публикуют посты, которые унижают беларусский язык, культуру, историю, порой даже заявляют, что отдельного беларусского народа не существует, размещают иной пропагандистский контент, направленный против Украины и других стран, либо употребляют язык ненависти в отношении различных социальных групп беларусского населения», — говорится в пресс-релизе исследования.

Эксперты при помощи волонтеров смогли установить около 40 таких сообществ и составили их интерактивную карту. Паблики ранжировались по количеству подписчиков, охвату публикаций и влиятельности (оценена как соотношение охвата к числу подписчиков).

Выяснилось, например, что в самой популярной группе «За сильную и процветающую Беларусь» среднее количество просмотров одной публикации составляет около 6 тысяч — по меркам коммерческих пабликов это немного, пишут авторы исследования

«На данный момент пропагандистская машина в социальных сетях скорее тестируется, нежели запущена на полную мощность. Тем не менее такие группы являются инфраструктурой для отработки тезисов пропаганды для белорусской аудитории», — к такому выводу пришли эксперты.

Мониторинг соцсетей и изучение токсичных сообществ в различных соцсетях будут продолжены, заявляют в iSANS.

«‎Необходимо понимать степень и качество проникновения дезинформации и пропаганды, направленные в первую очередь против независимости Беларуси, в беларусский сегмент социальных сетей. Это знание поможет выстроить эффективное противодействие пропаганде, в том числе, силами самих активных пользователей соцсетей», — считают эксперты сети.

Они также надеются на помощь пользователей соцсетей в выявлении других страниц с подобным деструктивным контентом. О них можно сообщить в специальной форме на сайте инициативы.

Со стороны Reform.by отметим, что многие из этих пабликов связаны в одну сеть и регулярно делают репосты публикаций друг друга, пытаясь таким образом взаимно расширять аудиторию, а также формируют имидж «лидеров мнений» блогерам и политикам, транслирующим пророссийскую повестку и выступающим за объединение РБ и РФ.

Кроме того, часть этих пабликов работает на популяризацию веб-сайтов той же направленности, в том числе играющих роль городских и региональных порталов. Около года назад эксперт iSANS раскрыл целую сеть таких сайтов.
 
 
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Международная экспертная инициатива iSANS провела исследование антибеларусских сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты нашли больше 40 «токсичных»...
 
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