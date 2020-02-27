Авария в центре Минска: около часа было парализовано движение троллейбусов

Источник материала: Tut.by

Около семи вечера 27 февраля в центре столицы столкнулись каршеринговый автомобиль и троллейбус. Из-за аварии было парализовано движение троллейбусов.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

По предварительной информации ГАИ, водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo при повороте налево с ул. Немиги на ул. Мясникова не уступил дорогу троллейбусу, который двигался в первой полосе для движения по ул. Немига от пл. Богушевича в направлении ул. Короля. В результате ДТП травмы получил шестилетний ребенок, который ехал в машине с родителями. Малыш отправлен в больницу.





С 18.50 на ул. Немига — ул. Мясникова в направлении пл. Мясникова из-за ДТП стояли троллейбусы маршрутов № 29, 37, 46. Движение было организовано по ул. Немига, просп. Дзержинского до пл. Жукова, сообщили в «Минсктрансе».









С 19.14 на ул. Немига — ул. Мясникова в направлении ул. М. Богдановича образовалась пробка из троллейбусов маршрутов № 12, 29, 37, 40, 46, 53.









В 20.01 движение троллейбусов возобновили.