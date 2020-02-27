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Авария в центре Минска: около часа было парализовано движение троллейбусов
Источник материала: Tut.by
Около семи вечера 27 февраля в центре столицы столкнулись каршеринговый автомобиль и троллейбус. Из-за аварии было парализовано движение троллейбусов.
По предварительной
С 18.50 на ул. Немига — ул. Мясникова в направлении пл. Мясникова из-за ДТП стояли троллейбусы маршрутов № 29, 37, 46. Движение было организовано по ул. Немига, просп. Дзержинского до пл. Жукова, сообщили в «Минсктрансе».
С 19.14 на ул. Немига — ул. Мясникова в направлении ул. М. Богдановича образовалась пробка из троллейбусов маршрутов № 12, 29, 37, 40, 46, 53.
В 20.01 движение троллейбусов возобновили.
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Около семи вечера 27 февраля в центре столицы столкнулись каршеринговый автомобиль и троллейбус. Из-за аварии было парализовано движение троллейбусов.
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