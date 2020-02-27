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Беларусь подала протест на результаты смешанной эстафеты на ЧЕ-2020

27.02.2020 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Спорт объединяет. В эти дни это хорошо заметно в белорусской Швейцарии. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 февраля здесь прошел один из самых интересных видов соревнований – микст-эстафета. Это когда в команде бегут два парня и две девушки.

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Все подробности второго соревновательного дня у корреспондента Ирины Петыш.

Беларусь подала протест на результаты смешанной эстафеты на ЧЕ-2020

Ирина Петыш, корреспондент:
Подошел к концу второй соревновательный день чемпионата Европы по биатлону. Для белорусских спортсменов и болельщиков он получился неоднозначным, но в любом случае интересным.

В смешанной эстафете победитель и серебряный призер известны, там уже ничего не поменяется. Это, соответственно, команды Украины и России. Но вот с бронзовыми медалями все еще не ясно. Потому что по факту третьими финишировали норвежцы, а в 7 секундах от них финишировали белорусы. Но после окончания гонки наша сторона подала протест в сторону норвежской команды за неспортивное поведение. Наши представители утверждают, что кто-то из представителей сборной Норвегии вытолкнул нашего Сергея Бочарникова с трассы. Естественно, это повлияло на результат.

Подводим итоги одиночной смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону в «Раубичах»

Беларусь подала протест на результаты смешанной эстафеты на ЧЕ-2020

Беларусь подала протест на результаты смешанной эстафеты на ЧЕ-2020

Сейчас идут разбирательства. В определенный момент, даже на табло, которое находится здесь, и в протоколах в интернете наша команда значилась на 3 месте, потому что был подтвержден наш протест. Но сборная Норвегии подала ответный протест, поэтому идут разбирательства. Даже была перенесена церемония награждения, хотя зрители долго ждали церемонии и разрешения «бронзового вопроса».

Подробности – в видеоматериале.

Люди в материале: Ирина Петыш, Динара Алимбекова, Антон Смольский

 
 
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Новости Беларуси. Спорт объединяет. В эти дни это хорошо заметно в белорусской Швейцарии. «Раубичи» принимают чемпионат Европы по биатлону, сообщили в программе...
 
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