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Российский политолог: для Кремля и для Путина Беларусь-- стратегический вопрос

27.02.2020 21:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог Кирилл Рогов считает, что для Кремля и для Путина "белорусский сценарий" не закрыт. Об этом он заявил в интервью на "Эхо Москвы".



―  Я думаю, что для Кремля и для Путина Беларусь это стратегический вопрос. И он заключается в том, что у России нет никаких союзников, и есть одна территория, над которой он как-то еще доминирует. И эта территория с точки зрения кремлевских геополитиков буфер между нами и Западом. И они не верят Лукашенко и считают, что Беларусь любыми средствами надо привязать к России так, чтобы она не могла никуда деться.

И эта стратегическая программа мобилизующая и организующая. И поэтому я думаю, что эта тема будет продолжаться, Тем более, что и тема объединения в принципе не закрыта – ну, сейчас не очень получилось, но еще посмотрим, еще не вечер, все может произойти.

Более того, — сейчас Путин получает как бы новую переговорную позицию в разговоре с Лукашенко. Раньше Лукашенко думал, что Путину 2024 год никак не перепрыгнуть без него, а теперь Путин ему показывает, что он и без Лукашенко перепрыгивает 2024 год, и теперь он будет говорить уже с этих позиций. Думаю, что это далеко еще не конец истории, -- заявил Кирилл Рогов.
 
 
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Российский политолог Кирилл Рогов считает, что для Кремля и для Путина "белорусский сценарий" не закрыт. Об этом он заявил в интервью на "Эхо Москвы".
 
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