Равные условия для предприятий и людей: Лукашенко напомнил цель создания ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Равные условия для предприятий и людей. Именно ради этого создавался ЕАЭС, напомнил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. В Минске он встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает телеканал «МИР 24».

«Тех свобод, которые мы когда-то декларировали, сегодня практически нет. Или есть, но не в полном объеме. Допустим, свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала. Это основа, фундамент нашего союза. И мы до сих пор этого не имеем. Нет у нас единой аграрной политики, промышленной, ничего этого нет. Вместо того чтобы договориться и работать, и этим самым объединяться, показывать пример тем, кто не вступил в наш союз. Да и Украина бы посматривала на какие-то вопросы. А мы устроили какую-то канитель и возню. Ну, кто будет хотеть в такой союз вступать, если мы сами не можем разобраться», – заявил президент.

Говорил Лукашенко и о договоренностях с Россией по поставкам нефти.

«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности – двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой?», – добавил Лукашенко.



Белорусский президент не согласен с требованиями российских нефтяных компаний, которые хотят получать еще премию к цене на поставляемую в Беларусь нефть.