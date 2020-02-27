|
Равные условия для предприятий и людей: Лукашенко напомнил цель создания ЕАЭС
27.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Равные условия для предприятий и людей. Именно ради этого создавался ЕАЭС, напомнил сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко. В Минске он встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает телеканал «МИР 24».
Говорил Лукашенко и о договоренностях с Россией по поставкам нефти.
«Не успели с Путиным договориться о том, что они нам за счет премий или там чего-то (это их дело) компенсируют снижение этой пошлины (если, например, мы $1 млрд от пошлины получали в прошлом году, а сегодня $700 млн, то $300 млн Россия компенсирует), вечером уже министры по-своему трактуют наши договоренности – двух президентов. Беру запись разговора: четко, черным по белому была договоренность, что разницу нам компенсируют. То есть финансово мы останемся на уровне прошлого года. Этого нет. Ну что это за союз такой?», – добавил Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня лидер Беларуси встретился с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)