Пьяные молодые люди в Минске повредили припаркованную машину и зеркало в лифте жилого дома

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске за хулиганство задержали двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вычислить их помогло видео, которое появилось в сети.

18- и 19-летние молодые люди ночью в пьяном угаре пробрались в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе. Там они повредили зеркало лифта, после принялись за припаркованную у дома машину и аппарат с питьевой водой. Сейчас милиция разыскивает владельца поврежденного автомобиля.







