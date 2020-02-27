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Пьяные молодые люди в Минске повредили припаркованную машину и зеркало в лифте жилого дома

27.02.2020 22:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске за хулиганство задержали двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вычислить их помогло видео, которое появилось в сети.

18- и 19-летние молодые люди ночью в пьяном угаре пробрались в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе. Там они повредили зеркало лифта, после принялись за припаркованную у дома машину и аппарат с питьевой водой. Сейчас милиция разыскивает владельца поврежденного автомобиля.

Пьяные молодые люди в Минске повредили припаркованную машину и зеркало в лифте жилого дома

Пьяные молодые люди в Минске повредили припаркованную машину и зеркало в лифте жилого дома

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске за хулиганство задержали двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вычислить их помогло видео, которое...
 
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