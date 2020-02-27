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Пьяные молодые люди в Минске повредили припаркованную машину и зеркало в лифте жилого дома
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске за хулиганство задержали двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вычислить их помогло видео, которое появилось в сети.
18- и 19-летние молодые люди ночью в пьяном угаре пробрались в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе. Там они повредили зеркало лифта, после принялись за припаркованную у дома машину и аппарат с питьевой водой. Сейчас милиция разыскивает владельца поврежденного автомобиля.
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Новости Беларуси. В Минске за хулиганство задержали двух человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Вычислить их помогло видео, которое...
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