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Белорусский велогонщик выиграл золото чемпионата мира

27.02.2020 22:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке в Берлине.


Reuters

Скрэтч — это групповая гонка, где победителем становится тот, кто первым пересек финишную черту 15-километровой гонки (60 кругов).

Евгений Королек является одним из лучших в мире в этой дисциплине, что он подтвердил в 2018 году, когда уже становился чемпионом планеты.

На этот раз ключевой стала атака Королька вместе с еще одним фаворитом — испанцем Себастьяном Морой. Они оторвались на круг от группы. Позже такое же преимущество заработали итальянец Симоне Консонни, американец Эдриан Хедьвари и британец Мэттью Уоллс. Все решалось в спринте на последнем круге. Белорус смог сохранить больше сил и пересек финишную линию раньше соперников.

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