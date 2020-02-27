Белорусский велогонщик выиграл золото чемпионата мира

Источник материала: Tut.by

Белорус Евгений Королек выиграл золото в скрэтче на чемпионате мира по велоспорту на треке в Берлине.



Reuters

Скрэтч — это групповая гонка, где победителем становится тот, кто первым пересек финишную черту 15-километровой гонки (60 кругов).

Евгений Королек является одним из лучших в мире в этой дисциплине, что он подтвердил в 2018 году, когда уже становился чемпионом планеты.

На этот раз ключевой стала атака Королька вместе с еще одним фаворитом — испанцем Себастьяном Морой. Они оторвались на круг от группы. Позже такое же преимущество заработали итальянец Симоне Консонни, американец Эдриан Хедьвари и британец Мэттью Уоллс. Все решалось в спринте на последнем круге. Белорус смог сохранить больше сил и пересек финишную линию раньше соперников.