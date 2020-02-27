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И все-таки мы без медали! Норвежцам вернули бронзу ЧЕ по биатлону в Раубичах

27.02.2020 23:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси все-таки осталась без медали домашнего чемпионата Европы в смешанной эстафете. Такое решение приняло апелляционное жюри.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что наш квартет (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников) занял четвертое место в гонке.

После финиша Беларусь подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков утверждал, что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова.

Протест после совещания удовлетворили. Благодаря этому наша команда получила бронзовые медали.

Норвежцы сразу же подали протест на это решение. Как сообщает Белорусская федерация биатлона, апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Принимая во внимание визуальные материалы, а также отчеты свидетелей, жюри решило принять протест.

Таким образом, норвежцы вернули себе третье место. Белорусы — четвертые.

 
 
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Белорусы прибежали четвертыми в смешанной эстафете, подали протест на неспортивное поведение норвежцев, финишировавших третьими. Тех сначала дисквалифицировали,...
 
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