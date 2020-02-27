И все-таки мы без медали! Норвежцам вернули бронзу ЧЕ по биатлону в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси все-таки осталась без медали домашнего чемпионата Европы в смешанной эстафете. Такое решение приняло апелляционное жюри.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, что наш квартет (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников) занял четвертое место в гонке.

После финиша Беларусь подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков утверждал , что норвежский спортсмен, бежавший на последнем этапе, вытолкнул с трассы Сергея Бочарникова.

Протест после совещания удовлетворили. Благодаря этому наша команда получила бронзовые медали.

Норвежцы сразу же подали протест на это решение. Как сообщает Белорусская федерация биатлона , апелляционное жюри еще раз рассмотрело всю ситуацию. Принимая во внимание визуальные материалы, а также отчеты свидетелей, жюри решило принять протест.

Таким образом, норвежцы вернули себе третье место. Белорусы — четвертые.