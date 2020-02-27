|
И все-таки мы без медали! Норвежцам вернули бронзу ЧЕ по биатлону в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Сборная Беларуси все-таки осталась без медали домашнего чемпионата Европы в смешанной эстафете. Такое решение приняло апелляционное жюри.
Напомним, что наш квартет (Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Антон Смольский, Сергей Бочарников)
После финиша Беларусь подала протест на неспортивное поведение биатлониста норвежской команды. Тренер мужской сборной Олег Рыженков
Протест после совещания удовлетворили. Благодаря этому наша команда получила бронзовые медали.
Норвежцы сразу же подали протест на это решение. Как сообщает
Таким образом, норвежцы вернули себе третье место. Белорусы — четвертые.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы прибежали четвертыми в смешанной эстафете, подали протест на неспортивное поведение норвежцев, финишировавших третьими. Тех сначала дисквалифицировали,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)