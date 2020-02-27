Прочный фундамент для дальнейшего сотрудничества. Делегация Европейского парламента посетила Гродно

Источник материала: Вороновская газета

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Встреча делегации Европарламента с руководством Гродненской области прошла в областном исполнительном комитете.

Основными темами для обсуждения стали трансграничное сотрудничество, многонациональное разнообразие региона, а также вопросы логистики, экономики.





Суть диалога состояла в поиске точек соприкосновения обеих сторон, в частности в изучении подходов Беларуси к сохранению исторических памятников. По дороге в Гродно члены делегации Европарламента посетили Мирский замок и остались под большим впечатлением.

Белорусскую сторону на встрече представляли заместитель председателя облисполкома Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского горисполкома Зоя Кулеша. В составе делегации гостей заместители руководителя делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевский и Карин Карлсбро, а также постоянный докладчик по Беларуси Комитета по международным делам Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс.





В приветственном слове Виктор Пранюк отметил, что Гродненская область открыта для иностранных гостей. Туристы из более чем 70 стран могут посетить Гродно и регион без визы:

– Сотрудничество стран Европейского Союза и Гродненской области продолжается на протяжении многих лет. Тесные связи установлены с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией. Также хотелось бы отметить большое количество трансграничных объектов, как и уже реализованных, так и тех, что находятся в работе.

Польша и Литва являются важными партнерами в плане экономики, поэтому руководство Гродненской области уделяет большое значение развитию и поддержанию связей с соседними странами. Участники делегации Европарламента выразили заинтересованность в развитии транспортной и логистической привлекательности Гродненской области, в частности – восстановлении и развитии железнодорожного сообщения между Гродно и Друскининкаем, прилегающими территориями.

– Между Европейским Союзом и Беларусью много общего. Нам очень важно сохранить свою самобытность и независимость, и наши европейские коллеги это понимают, поэтому оказывают нам посильную помощь в сохранении историко-культурного наследия. Особенно важно это для нашего многонационального региона, – рассказал Виктор Пранюк.

Стоит отметить, что делегация Европарламента впервые прибыла в Беларусь в новом составе. Главной целью визита стало знакомство новоизбранных парламентариев с Беларусью и основными направлениями взаимовыгодного сотрудничества.





– Этот визит для нас особенный, так как мы впервые приехали в Гродно, побывали в прекрасном замке в Мире, встретились с руководством облисполкома и Гродненского горисполкома. Мы говорили об уже реализованных проектах, а также о дальнейших перспективах сотрудничества, – отметил первый заместитель руководителя делегации Европейского парламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевский. – Такие встречи имеют очень важное значение, поскольку именно местные власти ближе всего к людям и многое могут сделать в решении возникающих проблем. Хочу подчеркнуть, что наша встреча с белорусской стороной прошла в дружелюбной, сердечной атмосфере.

Юлия ТИМОЩУК

Фото: Вадим ГОЛОТИК https://grodnonews.by/