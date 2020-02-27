В родительских чатах предупреждают о новой опасной игре. МВД прокомментировало

sb.by попросила начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергея Янковского. Прокомментировать слух корреспондентпопросила начальника отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики МВД Сергея Янковского.





— Подобных фейковых новостей о тех или иных опасностях в родительских чатах присутствует много, и зачастую они друг другу противоречат. Одни родители копируют и пересылают другим подобные сообщения. Обратите внимание на такую деталь. Иногда в скриншотах в Viber можно увидеть названия чатов, откуда скопирована новость. И это не имя реального человека, а название группы, скажем, «Родители за безопасность». Первый отправитель ложной информации скрывается за подобными, ни о чем не говорящими ширмами, найти первоисточник сложно.





Вернемся к новости о новой опасной игре. В МВД не поступала информация о ней или травмировании во время нее.





Польза от подобных слухов об угрозах только одна: родители становятся внимательнее к своим детям. Но любую информацию нужно анализировать и понимать, что активное обсуждение подобных лженовостей иногда приводит к нежелательному интересу ребенка: что это за игра? Не попробовать ли мне? Сегодня это запущенный фейк, а завтра может стать реальной угрозой из-за вирусной информации.





Как обезопасить ребенка? Больше внимания нужно уделять общению, обязательно интересоваться, чем он занимается. В доходчивой форме объяснять ему правила поведения. Но даже совет «не ходить по темной улице» следует разбить на несколько этапов. Раскрывать проблему постепенно, описывать личный опыт. Запретить, закрыть дверь и уйти — плохое решение. Агрессия ребенка и его негативное поведение — это ответная реакция на действия взрослых. Дети зачастую, получив запрет и не понимая, зачем он нужен, могут сделать все наоборот.



