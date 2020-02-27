КХЛ. Минское «Динамо» обыграло московское в заключительном матче сезона

"Еврорадио" . Однако неожиданно для всех минские хоккеисты показали интересную игру и победили со счетом 4:3 (1:3, 3:0, 0:0), передает





В первом периоде «зубры» пропустили первую шайбу уже на второй минуте встречи, а на шестой - вторую. Только на 15-й минуте матча Андрей Костицын "размочил" счет, и после этого игра перестала идти по привычному за этот сезон сценарию.





Костицын в этом матче оформил хет-трик, а победную шайбу забил Александр Павлович на 37-й минуте встречи.































