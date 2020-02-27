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Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

27.02.2020 21:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный форум агроэкотуризма пройдет в Минске в мае. Такое решение приняла Всемирная туристская организация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На проведение встречи претендовали почти 200 стран. Очевидно, что белорусский опыт в этом популярном нынче направлении оказался кстати.

Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

Так, если в 2006 у нас было чуть более 30 усадеб, то на начало 2020 года их уже без малого 3 тысячи. В 2019 году наши агороусадьбы посетили полмиллиона туристов из 70 стран мира, в том числе таких экзотических, как Мозамбик, Сенегал, Бахрейн. Причем большинство австралийцев и канадцев приехали благодаря сотрудничеству туроператоров.

На имидж играет и интернет-продвижение: в помощь путешествующим сайт AGROBOOKING. Серьезным стимулом к развитию отрасли стали важные законодательные новации последних лет.

Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
С 11 по 13 мая этого года в Минске состоится форум под эгидой Всемирной туристской организации, посвященный теме агро- и экотуризма. Планируется присутствие Зураба Пололикашвили, генерального секретаря этой организации, и международных спикеров.

Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

Валерия Клицунова, председатель правления БОО «Отдых в деревне»:
Нашу страну выбрали неслучайно. Я думаю, агроэкотуризм – это такой красивый образ, как Беларусь может себя позиционировать на международных рынках.

С указом по развитию сельского туризма, мое убеждение – это оставить его таким, как есть. Он работает великолепно, мы создали целую отрасль экономики, которая украшает нашу страну.

Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

К летнему сезону агоробизнесмены готовят новинки. Одни предлагают узнать традиции своего края, другие предлагают weekend на лоне сельской природы, где можно прополоть грядки и побывать на ферме. Гастротуры, обещают, станут еще вкуснее. В планах создание агротуристических кластеров. Это еще один своеобразный драйвер для развития бизнеса на селе.

Чем заняться в агроусадьбе и почему туристов интересует «сельский отдых» именно в Беларуси

Люди в материале: Виталий Грицевич, Валерия Клицунова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Международный форум агроэкотуризма пройдет в Минске в мае. Такое решение приняла Всемирная туристская организация, сообщили в программе Новости...
 
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