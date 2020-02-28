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«Бил жестко с обеих рук!» Емельяненко опубликовал фото со спарринга с Кадыровым
Источник материала: Tut.by
Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым,
— Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук! —
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Напомним, Кадыров вызвал бойца на поединок, а тот в декабре прошлого года дал свое согласие.
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