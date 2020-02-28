«Бил жестко с обеих рук!» Емельяненко опубликовал фото со спарринга с Кадыровым

Источник материала: Tut.by

Российский боец ММА Александр Емельяненко в своем аккаунте в Instagram опубликовал фото с совместной тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, пишет sovsport.ru.

— Сегодня меня мой друг Рамзан не жалел! Бил жестко с обеих рук! — написал Емельяненко.





















Напомним, Кадыров вызвал бойца на поединок, а тот в декабре прошлого года дал свое согласие. Емельяненко отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также спортсмен оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Он подчеркнул, что их бой должен пройти по правилам бокса.