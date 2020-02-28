В Беларуси зарегистрирован завозной случай коронавируса

Источник материала: Аргументы и факты

Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Южной Корее, Иране и Италии, Министерством здравоохранения Республики Беларусь было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Гражданин Ирана прибыл рейсом из Баку 22 февраля. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице.

Молодой человек чувствует себя удовлетворительно.