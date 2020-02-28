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Зима закончилась – погода в Горках на выходные

28.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вот и подошла к концу календарная зима — говорят, такой теплой у нас не было сто лет. А какую погоду обещают синоптики на этих выходных?

 

Зима закончилась – погода в Горках на выходные

 

Завтра, 29 февраля, днем будет пасмурно, +2°, возможен мокрый снег. К вечеру установится нулевая температура.

В первый день календарной весны, 1 марта,  воздух прогреется до плюс четырех. Будет пасмурно и ветрено. Вечером обещают небольшой дождь.


 
 
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  Вот и подошла к концу календарная зима — говорят, такой теплой у нас не было сто лет. А какую погоду обещают синоптики на этих выходных?     Завтра, 29 февраля, днем...
 
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