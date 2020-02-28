Зима закончилась – погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник

Вот и подошла к концу календарная зима — говорят, такой теплой у нас не было сто лет. А какую погоду обещают синоптики на этих выходных?





Завтра, 29 февраля, днем будет пасмурно, +2°, возможен мокрый снег. К вечеру установится нулевая температура.

В первый день календарной весны, 1 марта, воздух прогреется до плюс четырех. Будет пасмурно и ветрено. Вечером обещают небольшой дождь.