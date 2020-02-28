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Зима закончилась – погода в Горках на выходные
28.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вот и подошла к концу календарная зима — говорят, такой теплой у нас не было сто лет. А какую погоду обещают синоптики на этих выходных?
Завтра, 29 февраля, днем будет пасмурно, +2°, возможен мокрый снег. К вечеру установится нулевая температура.
В первый день календарной весны, 1 марта, воздух прогреется до плюс четырех. Будет пасмурно и ветрено. Вечером обещают небольшой дождь.
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Вот и подошла к концу календарная зима — говорят, такой теплой у нас не было сто лет. А какую погоду обещают синоптики на этих выходных? Завтра, 29 февраля, днем...
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