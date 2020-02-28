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Продажи борисовских Geely в России упали в два раза

28.02.2020 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В январе реализация автомобилей Geely в России упала практически в 2 раза по сравнению с декабрем 2019 года. Продано всего 778 машин, и это притом, что на конвейере СЗАО «БЕЛДЖИ» за одну смену собирается 120 авто.

Напомним, в декабре прошлого года россияне купили 1452 борисовских автомобиля.

Паниковать или нет? Как сообщалось, проектная мощность предприятия — 60 тыс. авто в год.

Директор СЗАО «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский год назад в эфире ОНТ заявлял о планах продать в 2019 году в России 15 тыс. машин. Для этого были открыты 50 дилерских центров, которые делали предзаказы.

Тем не менее реально за минувший год в РФ было продано лишь 9602 автомобиля из Борисова, то есть менее половины общего количества собранных на заводе.

Напомним, во время запуска предприятия Александр Лукашенко объяснял, что рентабельность можно обеспечить лишь при объеме продаж в 35 тыс. машин в год.

А вот 13 февраля текущего года гендиректор «БЕЛДЖИ» сказал о том, что поскольку завод выпускает в основном дорогие автомобили — стоимостью свыше $20 тыс., то для достижения 5% рентабельности вполне достаточно продать 16,5 тыс. машин, а вовсе не 35 тыс.
 
 
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В январе реализация автомобилей Geely в России упала практически в 2 раза по сравнению с декабрем 2019 года. Продано всего 778 машин, и это притом, что на конвейере СЗАО...
 
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