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В Беларуси зарегистрирован первый случай коронавируса
28.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля, — рассказали в пресс-службе. — Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно».
Учитывая ухудшение эпидемической обстановки в Республике Корея, Иране и Италии, Министерством здравоохранения Беларуси было принято решение проводить обследования и лабораторную диагностику всех граждан, прибывающих из указанных стран в период с 20 февраля.
Сейчас в Беларуси проводятся санитарно-эпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавируса 2019-nCoV.
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В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения. «Сообщаем, что 27 февраля тесты,...
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