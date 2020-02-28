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Россия и Турция столкнулись в Сирии: убито 33 турецких военных. Эрдоган уже ответил

28.02.2020 09:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ночью турецкие войска уже нанесли удары по "всем известным" целям в Сирии, а на утро президент Турции готовит обращение к нации

Россия и Турция столкнулись в Сирии: убито 33 турецких военных. Эрдоган уже ответил
Фото: dailysabah.com
Ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

36 военных пострадали. Сейчас они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

По факту российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками, которое длилось около шести часов.
 
В итоге, на сирийско-турецкую границу прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар – будет из оперштаба в "нулевой точке" руководить операциями турецкой армии.

Также высказался и глава управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун. По его словам, Турция "не позволит режиму опустошить Идлиб".

"Согласно договоренностям с РФ, это район для переговоров по урегулированию конфликта. Если мы исчерпаем все дипрешения, мы без всяких сомнений будем применять другие меры для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу", – заявил он.

Кроме того, Алтун добавил, что турецкие войска уже нанесли ответный удар по всем известным сирийским правительственным целям, в т.ч. у Латакии, где расположена российская база.

Утром с посланием к нации должен выступить президент Эрдоган.

Спикер МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, называет Идлиб "бастионом террористического альянса". Также она назвала причину "обострения" ситуации: это якобы невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.

"Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск", – заявила она.

Захарова подтвердила факт помощи российской авиации войскам Асада и рассказала, что операция "Рассвет над Идлибом" направлена "исключительно против окопавшихся в зоне деэскалации террористов".

Идлиб находится прямо у границы Сирии и Турции:
 
 
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Ночью турецкие войска уже нанесли удары по "всем известным" целям в Сирии, а на утро президент Турции готовит обращение к нации
 
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