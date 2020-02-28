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Полезный совет: 4 вида спорта, которые способны продлить жизнь
Источник материала: Партизан
Многие живут долго с вредными привычками (курение, алкоголь). Кто-то не занимается спортом и не следит за питанием, а проживает долгую жизнь за счет генов.
Конечно это все так, но в большинстве случаев активный образ жизни без вредных привычек и правильное питание принесут больше пользы и меньше вреда организму, чем вредные привычки.
Ученые из Бирмингемского университета и Королевского колледжа провели исследование и выяснили, какой вид спорта в большей степени влияет на старение, а именно, замедляет его – велоспорт.
Исследование определило, что участники, регулярно занимающиеся велоспортом, не потеряли в силе и мышечной массе. Также ученые выяснили, что с возрастом у них не вырос уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.
Так же, многие ученые, благодаря своим исследованиям, считают самым полезным для здоровья - плавание.
Исследования показывают, что этот вид спорта способен снизить вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 30-40 %.
Но к этим видам спорта, способным снизить риск заболеваний и продлить жизнь, ученые добавляют еще 2 вида:
Теннис (любой спорт с ракеткой)
Ученые из различных стран проводили исследование на протяжении нескольких лет и определили, что теннис способен снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 56 %.
Аэробика
Ученые относят сюда танцы, гимнастику, легкий бег, пешие прогулки и т.п. Ученые считают, что эти физические упражнения способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 36%.
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Многие живут долго с вредными привычками (курение, алкоголь). Кто-то не занимается спортом и не следит за питанием, а проживает долгую жизнь за счет генов.
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