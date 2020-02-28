ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Полезный совет: 4 вида спорта, которые способны продлить жизнь

28.02.2020 09:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Многие живут долго с вредными привычками (курение, алкоголь). Кто-то не занимается спортом и не следит за питанием, а проживает долгую жизнь за счет генов.



Конечно это все так, но в большинстве случаев активный образ жизни без вредных привычек и правильное питание принесут больше пользы и меньше вреда организму, чем вредные привычки.

Ученые из Бирмингемского университета и Королевского колледжа провели исследование и выяснили, какой вид спорта в большей степени влияет на старение, а именно, замедляет его – велоспорт.

Исследование определило, что участники, регулярно занимающиеся велоспортом, не потеряли в силе и мышечной массе. Также ученые выяснили, что с возрастом у них не вырос уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.


Так же, многие ученые, благодаря своим исследованиям, считают самым полезным для здоровья - плавание.

Исследования показывают, что этот вид спорта способен снизить вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 30-40 %.

Но к этим видам спорта, способным снизить риск заболеваний и продлить жизнь, ученые добавляют еще 2 вида:

Теннис (любой спорт с ракеткой)

Ученые из различных стран проводили исследование на протяжении нескольких лет и определили, что теннис способен снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 56 %.

Аэробика

Ученые относят сюда танцы, гимнастику, легкий бег, пешие прогулки и т.п. Ученые считают, что эти физические упражнения способны снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 36%.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие живут долго с вредными привычками (курение, алкоголь). Кто-то не занимается спортом и не следит за питанием, а проживает долгую жизнь за счет генов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Соскучились по Сталину? Россияне по-прежнему хотят видеть во главе страны руководителя с сильной рукой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика