У посла Колумбии в Уругвае отберут ферму, где производили кокаин

"Специализированное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков генеральной прокуратуры страны передало копии (материалов расследования - ред.) в Национальное управление по прекращению права собственности в рамках расследования работы трех лабораторий по производству кокаина, обнаруженных на ферме в Гуаске", - говорится в сообщении прокуратуры.





Сотрудники прокуратуры 12 февраля 2019 года обнаружили в ходе рейда шесть килограммов реагентов для приготовления гидрохлорида кокаина, девять килограммов готового порошка и сырой пасты, пять человек были арестованы. Ежедневный объем производства достигал 15 килограммов.









В МИД Колумбии заявили, что ферма является совместной собственностью семей Санклементе и Спивак и зарегистрирована как компания. Утверждается, что в 2017 году территория была передана в трехлетнюю аренду, посол Санклементе не управляет имуществом, и арендаторы ему неизвестны.

Санклементе, который занял эту должность через месяц после обнаружения лабораторий, по информации СМИ в понедельник официально ушел в неоплачиваемый отпуск "для поддержки своей семьи".



