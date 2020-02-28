В Минске пенсионеры могут торговать бесплатно. Где находятся места продаж?

Как известно, городские власти дают возможность пенсионерам и инвалидам реализовать до 20 кг сельхозпродукции, выращенной на своих земельных участках. Чтобы официально закрепить право на льготу для определенных категорий граждан, между Мингорисполкомом и руководителями рынков ежегодно подписываются соответствующие соглашения.













— Прежде такие документы готовились в основном в марте–апреле, в преддверии летнего сезона. В нынешнем году, учитывая погодные условия, это сделано гораздо раньше, — уточнили в главном управлении торговли и услуг. — Соглашения, которые заключили Мингорисполком и руководители столичных рынков, действуют до 31 декабря 2020 года.





Всего в столице 16 универсальных рынков, где реализуется плодоовощная продукция. Соглашение подписали 15:





Минский Комаровский рынок (ул. В. Хоружей, 8);

Чижовский рынок (проезд Ташкентский, 5);

«Тутэйшы» (пр. Партизанский, 99);

«Восток» (ул. Славинского, 45а);

«Свелта» (ул. Малинина, 35а);

«Велозаводской» (пер. Рабочий, 5);

Червенский рынок в Лошице (пер. Маяковского, 184);

«Серебрянка» (ул. Плеханова, 89);

«Малиновка» (ул. Есенина, 76);

«Ждановичи» (ул. Тимирязева, 123);

«Раковский кирмаш» (ул. Дунина-Марцинкевича, 11);

«Западный» (ул. Бурдейного, 6);

«Уральский» (ул. Фроликова, 8);

«Уручье-3» (ул. Никифорова, 51);

Курасовщинский рынок (ул. Корженевского, 2).

Рынок «Московский» (пр. Газеты «Звязда», 16) организует торговлю сельскохозяйственной продукцией на безвозмездной основе согласно приказу директора от 14 января 2020 года.





То есть все 16 перечисленных объектов готовы предоставить бесплатные торговые места. Гражданам требуется лишь подтвердить свое право на льготу удостоверением и справкой о наличии земельного участка.



