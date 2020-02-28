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Электрический кроссовер BMW iNext проходит «жаркие» испытания

28.02.2020 10:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вслед за Mercedes подогреть интерес к своему будущему электрическому кроссоверу решила компания BMW — баварцы поделились новой порцией официальных фотографий закамуфлированных прототипов модели iNext, полноценная премьера которой состоится в 2021 году.


Новая серия снимков будущего электрокара была сделана на юге Африке — прототипы iNext отправились прямиком в пустыню Калахари. Там инженеры проверяют работу всех систем электромобиля при высоких температурах. В частности, под пристальным вниманием находятся тяговая батарея, электродвигатели и система охлаждения, кроме того, испытатели проверяют эффективность работы климатической установки, сколько времени уходит на охлаждение салона.


Напомним, что без малого год назад iNext прошел испытания серьезными морозами на севере Швеции — причем тогда баварцы поделились фотографиями с зимних испытаний не только своего флагманского электрического SUV, но и «паркетника» iX3 и седана i4, который в концептуальном обличии должны показать уже в ближайшие дни на автошоу в Женеве.


Что касается технических особенностей iNext, то их фирма обнародовать не торопится — пока известно, что кроссовер создается на специализированной электрической модульной платформе BMW. Серийное производство iNext начнется в 2021 году на заводе в Дингольфинге.

 
 
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BMW поделилась новой порцией официальных фотографий закамуфлированных прототипов модели iNext, полноценная премьера которой состоится в 2021 году.
 
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