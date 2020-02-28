Электрический кроссовер BMW iNext проходит «жаркие» испытания

Источник материала: Tut.by

Вслед за Mercedes подогреть интерес к своему будущему электрическому кроссоверу решила компания BMW — баварцы поделились новой порцией официальных фотографий закамуфлированных прототипов модели iNext, полноценная премьера которой состоится в 2021 году.





Новая серия снимков будущего электрокара была сделана на юге Африке — прототипы iNext отправились прямиком в пустыню Калахари. Там инженеры проверяют работу всех систем электромобиля при высоких температурах. В частности, под пристальным вниманием находятся тяговая батарея, электродвигатели и система охлаждения, кроме того, испытатели проверяют эффективность работы климатической установки, сколько времени уходит на охлаждение салона.





Напомним, что без малого год назад iNext прошел испытания серьезными морозами на севере Швеции — причем тогда баварцы поделились фотографиями с зимних испытаний не только своего флагманского электрического SUV, но и «паркетника» iX3 и седана i4, который в концептуальном обличии должны показать уже в ближайшие дни на автошоу в Женеве.





Что касается технических особенностей iNext, то их фирма обнародовать не торопится — пока известно, что кроссовер создается на специализированной электрической модульной платформе BMW. Серийное производство iNext начнется в 2021 году на заводе в Дингольфинге.