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Электрический кроссовер BMW iNext проходит «жаркие» испытания
Источник материала: Tut.by
Вслед за
Новая серия снимков будущего электрокара была сделана на юге Африке — прототипы iNext отправились прямиком в пустыню Калахари. Там инженеры проверяют работу всех систем электромобиля при высоких температурах. В частности, под пристальным вниманием находятся тяговая батарея, электродвигатели и система охлаждения, кроме того, испытатели проверяют эффективность работы климатической установки, сколько времени уходит на охлаждение салона.
Напомним, что без малого год назад iNext прошел испытания серьезными морозами на севере Швеции — причем тогда баварцы поделились
Что касается технических особенностей iNext, то их фирма обнародовать не торопится — пока известно, что кроссовер создается на специализированной электрической модульной платформе BMW. Серийное производство iNext начнется в 2021 году на заводе в Дингольфинге.
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BMW поделилась новой порцией официальных фотографий закамуфлированных прототипов модели iNext, полноценная премьера которой состоится в 2021 году.
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