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Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Беларуси
28.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Беларуси, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава республики.
Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля.
«Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», – добавили в ведомстве.
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Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава республики.
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