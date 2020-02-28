Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый случай заболевания коронавирусом выявлен в Беларуси, говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава республики.

«27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно практическом центре эпидемиологии и микробиологии показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», – сказано в релизе.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля.

«Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», – добавили в ведомстве.