«Электричка» для подростков: Citroen показал свою самую дешевую модель

Источник материала: Tut.by

Один год понадобился для того, чтобы концепт Citroen Ami One превратился в серийную машину — накануне французы обнародовали характеристики и озвучили стоимость своего самого маленького и доступного автомобиля.





А точнее — электромобиля, который по габаритам оказывается еще меньше Smart EQ ForTwo. В длину Citroen Ami достигает 2,41 м, ширина составляет 1,39 м, а весит машинка (включая блок тяговых батарей емкостью 5,5 кВтч) всего 485 кг. Как и Renault Twizy, двухместный Ami сертифицирован как «легкий квадрицикл», поэтому управлять им разрешено без водительских прав — с 16 лет (во Франции и вовсе с 14).









Задумывался этот забавный электрокар в качестве альтернативы скутерам, самокатам, велосипедам и общественному транспорту — в движение Ami приводит 8-сильный моторчик, а максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. Зарядка батареи от бытовой розетки займет три часа, а если подключиться к общественному терминалу или настенному устройству Wall Box, то выйдет еще быстрее.





Из прочих интересных особенностей Ami — открывающиеся в разные стороны двери, идентичные бамперы и крылья спереди и сзади, а также заявленный диаметр разворота всего 7,2 м (можно парковаться перпендикулярно тротуару).





Прием заказов на Ami начнется в конце марта — сперва во Франции, а затем и в других странах ЕС, включая Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Германию. Стартовая стоимость — 6 тысяч евро. Первые покупатели получат машинки летом. Также Ami можно будет брать в аренду — заключив договор на 48 месяцев, ежемесячный платеж составит 20 евро.