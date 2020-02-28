ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Электричка» для подростков: Citroen показал свою самую дешевую модель

28.02.2020 10:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один год понадобился для того, чтобы концепт Citroen Ami One превратился в серийную машину — накануне французы обнародовали характеристики и озвучили стоимость своего самого маленького и доступного автомобиля.


А точнее — электромобиля, который по габаритам оказывается еще меньше Smart EQ ForTwo. В длину Citroen Ami достигает 2,41 м, ширина составляет 1,39 м, а весит машинка (включая блок тяговых батарей емкостью 5,5 кВтч) всего 485 кг. Как и Renault Twizy, двухместный Ami сертифицирован как «легкий квадрицикл», поэтому управлять им разрешено без водительских прав — с 16 лет (во Франции и вовсе с 14).



Задумывался этот забавный электрокар в качестве альтернативы скутерам, самокатам, велосипедам и общественному транспорту — в движение Ami приводит 8-сильный моторчик, а максимальная скорость ограничена на отметке 45 км/ч. Зарядка батареи от бытовой розетки займет три часа, а если подключиться к общественному терминалу или настенному устройству Wall Box, то выйдет еще быстрее.


Из прочих интересных особенностей Ami — открывающиеся в разные стороны двери, идентичные бамперы и крылья спереди и сзади, а также заявленный диаметр разворота всего 7,2 м (можно парковаться перпендикулярно тротуару).


Прием заказов на Ami начнется в конце марта — сперва во Франции, а затем и в других странах ЕС, включая Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Германию. Стартовая стоимость — 6 тысяч евро. Первые покупатели получат машинки летом. Также Ami можно будет брать в аренду — заключив договор на 48 месяцев, ежемесячный платеж составит 20 евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один год понадобился для того, чтобы концепт Citroen Ami One превратился в серийную машину - французы обнародовали характеристики и озвучили стоимость своего самого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Коронавирус в Беларуси выявлен у студента БНТУ, вуз переводится на индивидуальное обучение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика