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В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков вируса нет

28.02.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков вируса нет

Из Италии вместе с родителями возвращалась студентка Миланского университета. "У ее соседки по комнате были выявлены признаки коронавирусной инфекции. Семья связалась с представителями Министерства здравоохранения. Были даны рекомендации дальше не пользоваться общественным транспортом", - рассказал Владимир Караник. К этому времени семья добралась до Варшавы.

В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков вируса нет

"Мы связались с нашим посольством, они обеспечили доставку своей машиной до границы. Там студентку и ее родителей встречала скорая помощь из Бреста. Они размещены в Брестской инфекционной больницы. Признаков заболевания ни у кого из троих нет", - подчеркнул министр.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Бресте под наблюдением из-за коронавируса находится ехавшая из Милана семья, признаков инфекции нет. Об этом сегодня журналистам сообщил министр...
 
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