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VOKA ищет мужчин, готовых поздравить своих любимых женщин с 8 Марта на всю страну!

28.02.2020 10:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Видеосервис ищет участников для съемок необычного поздравительного видео в честь Международного женского дня.

Случалось ли с вами такое, что в героях и героинях тех или иных сериалов или фильмов вы вдруг узнавали черты своей жены или девушки, мамы или сестры, подруги или знакомой? Если да, то у вас есть все шансы рассказать об этом в новом проекте видеосервиса VOKA #тымоязвезда и подарить дорогому для вас человеку самое необычное в его жизни поздравление с Международным женским днем.

Для участников проекта это будет уникальная возможность почувствовать себя телезвездой, а для тех, кому они посвятят свои поздравления, – узнать, на какую из звезд они похожи.

Видео будет размещено на платформе VOKA 8 марта и доступно к просмотру бесплатно для всех желающих.

В период с 27 по 29 февраля все желающие стать участниками проекта мужчины могут заполнить заявку по ссылке. Прием заявок завершится 29 февраля в 15:00, после чего будут определены 10 победителей, которые и станут главными действующими лицами праздничного ролика. Оставьте заявку – и, возможно, именно вы примете участие в съемках!

 
 
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Видеосервис ищет участников для съемок необычного поздравительного видео в честь Международного женского дня.
 
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