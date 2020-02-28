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VOKA ищет мужчин, готовых поздравить своих любимых женщин с 8 Марта на всю страну!
Источник материала: БДГ
Видеосервис ищет участников для съемок необычного поздравительного видео в честь Международного женского дня.
Случалось ли с вами такое, что в героях и героинях тех или иных сериалов или фильмов вы вдруг узнавали черты своей жены или девушки, мамы или сестры, подруги или знакомой? Если да, то у вас есть все шансы рассказать об этом в новом проекте видеосервиса VOKA #тымоязвезда и подарить дорогому для вас человеку самое необычное в его жизни поздравление с Международным женским днем.
Для участников проекта это будет уникальная возможность почувствовать себя телезвездой, а для тех, кому они посвятят свои поздравления, – узнать, на какую из звезд они похожи.
Видео будет размещено на платформе VOKA 8 марта и доступно к просмотру бесплатно для всех желающих.
В период с 27 по 29 февраля все желающие стать участниками проекта мужчины могут заполнить заявку по
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Видеосервис ищет участников для съемок необычного поздравительного видео в честь Международного женского дня.
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