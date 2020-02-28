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Спешите купить! До завершения акции в столичном комплексе «Минск Мир» осталось два дня!
28.02.2020 10:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Спешите купить квартиру выгодно! До завершения акции в столичном комплексе «Минск Мир» осталось два дня!
Уникальные возможности нужно использовать сполна! Два дня осталось до завершения акции на покупку квартир в престижном столичном комплексе
Для тех, кто слышит про грандиозную праздничную акцию впервые, напомним: в определенных домах четырех кварталов комплекса «Минск Мир» снижена стоимость от цены продажи квадратного метра в длительную рассрочку. Кроме того, во время акции снижен первый взнос – можно внести 20% и оформлять договор покупки в рассрочку. Условия самые привлекательные, но осталось только два дня!
Какие же дома участвуют в акции?
В квартале
Преимущества квартала
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Здесь появятся сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.
Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.
Современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени
В шаговой доступности окажется новый городской парк в составе комплекса.
Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители «Северной Америки» поликлиники и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.
Квартал «Северная Америка»
В доме
Дом «Нью-Йорк»
Лобби дома «Нью-Йорк»
Здесь панорамные окна и застекленные лоджии. Остекление фасады будет иметь тонировку красивого бронзового оттенка.
В доме три скоростных бесшумных лифта OTIS, один из которых панорамный.
В доме
Дом «Сан-Франциско»
Лобби дома «Сан-Франциско»
Из особенностей дома выделим:
– три скоростных бесшумных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS;
– в квартирах – лоджии и панорамные окна, оборудованные детскими замками безопасности;
– велопарковка у подъезда дома.
В квартале
Квартал
Квартал «Чемпионов»
Квартал посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели. У каждого дома – велопарковки и спортивные площадки с тренажерами. Кроме того, здесь будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Это лучшие условия для тренировок! Именно поэтому здесь уже купили квартиры многие известные спортсмены, а
Во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам
Дом «Сидней Люкс»
Дизайнерское лобби – это и посыл к Сиднею с яркими красками австралийских орнаментов, и безукоризненная отделка отельного ресепшена.Входной холл – сквозной.
Лобби дома «Сидней Люкс»
Три бесшумных скоростных лифта ведущего мирового производителя компании OTIS.
Бесшумные скоростные лифты OTIS
В квартирах – тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение.
Дом «Пекин»
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения, поэтому в шаговой доступности у жителей будут свои кафе, магазины, объекты сферы услуг – стоит только выйти из подъезда. При этом для кого-то появится и возможность открыть свой бизнес – в своем же доме!
На первом этаже разместятся помещения коммерческого назначения
Все квартиры с панорамными окнами и застекленными лоджиями.
В просторном дизайнерском лобби со стойкой консьержа, зоной ожидания и встречи гостей, санитарной комнатой с пеленальным столиком предусмотрены байкбоксы.
Лобби дома «Пекин»
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Квартал «Азия»
В квартале «Азия» предусмотрена вся необходимая «детская» инфраструктура. Здесь будет построен детский сад с бассейном, а в соседнем квартале – сразу две современные школы с отличным спортивным городком и стадионом!
Во дворах всех домов – детские площадки, а закрытая от машин внутренняя территория квартала – зона безопасности для детских игр.
Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
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Дом «Токио»
Лобби дома «Токио»
На первом этаже – шесть квартир с собственным входом с улицы и террасами. На огороженных террасах – калитки для выхода, а также стеклянные козырьки от осадков.
В квартирах - остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – панорамные окна с детскими замками безопасности и французскими балконами.
Главный вход – с пандусом, возле дома предусмотрены велопарковки.
Остекление панорамное, с пятого этажа – французские окна с металлическим ограждением. Лоджии застеклены.
Дом «Гонконг»
Лобби дома «Гонконг»
Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе. У подъезда предусмотрены велопарковки.
Во дворе с озеленением – спортивные и детские площадки, зона отдыха на свежем воздухе
В квартале
Квартал «Африка»
В шаговой доступности будут расположены сразу две новые станции метро. Появятся здесь и остановки наземного транспорта.
Квартал - с ландшафтным дизайном, у каждого дома – детские игровые городки и зоны отдыха, а также спортивные площадки.
Здесь будет построен современный детский сад с бассейном. Здесь также будут открыты магазины, аптеки, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий и кафе. Две школы - в соседних кварталах.
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Дом «Александрия»
В квартирах – остекленные лоджии с тонировкой, а начиная с пятого этажа – французские окна с детскими замками безопасности.
На первом этаже – квартиры с отдельным входом с придомовой территории, приватной террасой со стеклянным козырьком от осадков и собственной калиткой.
Главный вход с пандусом.
Во всех домах подъезд сквозной, с двумя входами - с улицы и со стороны двора. В холле – просторное дизайнерское лобби с высокими потолками. В вестибюле – стойка для консьержа и зона встречи гостей или курьера, санитарная комната с пеленальным столиком.
Лобби дома «Александрия»
Все дома будут оборудованы современными домофонными системами.
Дворы всех кварталов будут свободны от движения машин. Но автовладельцы обижены не будут - жители и их гости смогут разместить свои машины на открытых парковках по периметру кварталов или в паркингах. К слову, первый в комплексе «Минск Мир» девятиуровневый крытый паркинг, способный принять до 800 автомобилей, начал свою работу минувшей осенью.
Действующий девятиуровневый крытый паркинг
Напомним, что
Здесь предусмотрено развитое транспортное сообщение – две станции новой линии метро, а также остановки наземного транспорта, маршруты которого удобно впишутся в инфраструктуру жилого комплекса.
Многофункциональный комплекс «Минск Мир»
В комплексе будет разбит новый городской парк с фонтанами, скульптурными арт-объектами, зонами спокойного и активного отдыха.
Любимым местом для покупок и отдыха многих жителей столицы станет новый крупный торгово-развлекательный центр – «Мара Молл».
А деловое сердце комплекса – Международный финансовый центр Minsk World, который должен стать не только центром притяжения инвестиций со всего мира, но и способствовать созданию тысяч рабочих мест в Беларуси. Так что, вполне возможно, многие жители комплекса «Минск Мир» в будущем смогут ходить на свою престижную работу пешком.
Международный финансовый центр Minsk World
Проследить, как строится «Минск Мир», можно с помощью
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