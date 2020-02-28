|
В Германии белорус на автовозе снес несколько дорожных знаков и скрылся
Источник материала: Tut.by
Водитель автовоза из Беларуси совершил ДТП в Германии и скрылся с места аварии,
Происшествие случилось вечером 26 февраля в федеральной земле Нижняя Саксония. Установлено, что белорус ехал на автовозе по трассе B211 со стороны Ольденбурга. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где сбил несколько знаков.
С места происшествия водитель скрылся, но благодаря очевидцам был позже задержан. В отношении 30-летнего мужчины возбудили дело по факту оставления места аварии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 30-летнего мужчины возбудили дело по факту оставления места аварии.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)