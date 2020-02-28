В Германии белорус на автовозе снес несколько дорожных знаков и скрылся

Источник материала: Tut.by

Водитель автовоза из Беларуси совершил ДТП в Германии и скрылся с места аварии, сообщили в местной полиции.



Фото: полиция Германии

Происшествие случилось вечером 26 февраля в федеральной земле Нижняя Саксония. Установлено, что белорус ехал на автовозе по трассе B211 со стороны Ольденбурга. В какой-то момент он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где сбил несколько знаков.

С места происшествия водитель скрылся, но благодаря очевидцам был позже задержан. В отношении 30-летнего мужчины возбудили дело по факту оставления места аварии.