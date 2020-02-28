Не только Муромов. Звезды, которые поругались с Пугачевой и поплатились

Источник материала: Аргументы и факты

Не так давно исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов на всю страну заявил, что построить головокружительную карьеру ему помешала Алла Пугачева: «Алла платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору. У нее были люди, которые работали на телевидении. Она платила им зарплату, а они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды», — рассказывал 69-летний артист «Собеседнику». Узнав о подобных претензиях, Примадонна довольно резко ответила коллеге: «Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что я могла ему сделать? Чтобы я кому-то перекрывала кислород? Я известная любимая певица, но кто я такая, чтобы запрещать кого-то? Мозги у него есть вообще? Это смешно», — приводил слова Пугачевой сайт kp.ru. Кстати, сам Муромов потом попытался откреститься от скандального интервью, обвинив журналистов в искажении своих слов. Но при этом добавил в беседе с порталом газета.ru: «Ну, в принципе, все знают, что Алла дергала за ниточки, и многих людей просто не стало. Не стало Зарубиной. Не стало многих. Я уж не буду другие имена называть, которые даже сейчас не появляются вообще». Кто еще из артистов не смог построить теплые отношения с Примадонной и чье исчезновение со сцены молва связывали именно с этим фактом, рассказывает "АиФ".

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Маша Распутина

Напряженные отношения связывали Машу Распутину не только с Аллой Пугачевой, но и ее бывшим мужем Филиппом Киркоровым. При этом разногласия с королем российской эстрады певица вспоминает охотно (чуть ли не в каждом интервью), ведь в итоге все закончилось примирением и даже дуэтом на хит «Роза чайная», а вот о Примадонне говорить не любит, либо делает это очень сдержанно. Ходили слухи, что камнем преткновения в свое время стали «Рождественские встречи» Пугачевой, на которых артистка отказалась выступать, якобы назвав их «балаганом». Хотя в интервью программе «Акулы пера» она уверяла, что ее туда и не звали: «У меня нет никаких отношений с Пугачевой. А потом, как Пугачева может пригласить меня на "Рождественские встречи"?» — заявляла Маша. Когда журналисты попросили объяснить, что конкретно она имеет в виду, Распутина сделала это в своей особой манере: «Я никогда не была овцой и хороводом вокруг елочки. У меня своя дорога, свои песни, я знаю, что я делаю».

Кроме того, двух певиц часто сравнивали, что абсолютно точно не нравилось ни одной, ни другой: «…Только дурак может нас сравнивать. У меня свой неповторимый голос. Как у Тины Тернер. Ее вот ни с кем не спутаешь, не скажешь, что это Шер. Так же и я. Распутина поет на расщеплении связок, хотя владеет несколькими приемами, а Пугачева только одним. И никогда она не споет так, как Маша. Вы что! Не отрицаю, может, у нас есть схожесть в энергетическом посыле. Но голос, артистичность, внешность — все разное. Вот Анастасия была — копия. Такой же тембральный голос. Еще была певица, сейчас не вспомню имя, очень сильно похожа на Пугачеву», — много лет тому назад эмоционально рассказывала Маша в интервью «Аргументам и фактам». Однако сейчас предпочитает придерживаться нейтральной позиции в отношении Аллы Борисовны, хотя иногда может невзначай «подколоть» ее. Например, перед 70-летним днем рождения Примадонны телеведущая Лера Кудрявцева спросила Распутину: «Неужели тебе правда неинтересно, чем Пугачева удивит всех на своем юбилее?» Та как ни в чем ни бывало ответила: «Мне кажется, она уже ничем не удивит, она удивила тогда, когда появилась».

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Ирина Понаровская

Ирина Понаровская не из тех, кто выносит ссор из избы, но за нее это делают другие. Так, например, в проекте «Выход в люди» продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин откровенничал: «Ненависть, зависть, жесткость, огромные деньги, любовь к людям, но при этом уничтожение артистов — это все Алла Борисовна. Ирина Понаровская говорила мне в 1985-м, что она "перекрыла ей кислород". С ней чуть ли не согласовывали каждого артиста, кто появлялся на сцене».

А во время эфира программы «Привет, Андрей» ведущий шоу Андрей Малахов заметил: «Даже в 89 году Алла Пугачева не могла пройти мимо вас в "Огоньке" и в очередной раз отметить прическу, стрижку, и было видно, как она даже завидует всему происходящему». И хотя на эту реплику Ирина тактично промолчала, в конце, когда гости студии посмотрели небольшой отрывок с участием Понаровской и Пугачевой, подметила: «Не могу сказать, что мне все это было симпатично». По лицу певицы было заметно, что она не испытывает большой симпатии к Примадонне. В одном из своих старых интервью Ирина так сказала о коллеге по сцене: «…Был один момент, когда она переходила мне дорогу и я чётко поняла, какая она "акула". До этого момента мы с ней общались, после я перестала общаться с ней».

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Лика Стар

Яркий псевдоним «Лика Стар» певица придумала себе сама, когда смотрела на звезды. Конечно, в 90-е он звучал провокационно: «Один человек подошел ко мне и сказал: "Ну, ты наглая. Алла Борисовна всю жизнь работает, чтобы ее назвали звездой, а ты назвала себя так и заставила всех в это поверить"», — рассказывала артистка в программе «Наедине со всеми». Самое интересно, что даже Пугачева поверила в талант начинающей певицы, она пригласила ее на свои «Рождественские встречи». Однако симпатия Аллы Борисовны длилась недолго. В прессе тогда писали, что виной этому стал роман девушки с зятем Примадонны Владимиром Пресняковым, сама же Стар говорила об этом инциденте так: «Я немного недопоняла эту ситуацию с ней. Она интересная, талантливая женщина, легенда. Поймите правильно, мы с ней очень похожи, не по таланту, а по характеру. Два лидера никогда не сойдутся на одной территории, с ней сможет быть кто-то более слабый. Такие люди, как мы не могут быть вместе, даже дружить не могут. Но Пугачева заслуживает к себе огромного уважения и требует его к себе. Имеет право. А я к тому моменту была комком противоречий и хотела такого же отношения к себе», — откровенничала Лика Стар в интервью Юлии Меньшовой. Но при этом певица признавалась, что нисколько не сожалеет о случившемся разладе.

Ольга Зарубина

Из-за чего могут поссориться две успешные артистки? Конечно же, из-за песни. Именно так и произошло в случае с Аллой Пугачевой и Ольгой Зарубиной, которые не смогли поделить хит Игоря Николаева «Айсберг». На самом деле сначала Примадонна отказалась от этой песни, сказав, что она не понимает, как ее исполнять. Однако когда Зарубина приступила к репетициям и попробовала втайне от Пугачевой записать «Айсберг», та резко передумала. «… Через какой-то небольшой период времени "Айсберг" записывает Пугачева. Вот это обидно, честно могу сказать. Алла Борисовна на тот момент открывала любую дверь ногой. Игорь Николаев полностью зависел от нее. Если она наложила на эту песню лапу, то мы с Игорем все равно ничего бы с этим не сделали. Мы бы не смогли ее записать, да и она не прозвучала бы нигде», — пожаловалась Зарубина в программе «Привет, Андрей». Зато для Примадонны эта песня стала настоящим хитом и подарила любовь еще большего числа зрителей.