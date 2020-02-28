Брумбол, бои булавами и блин-шоу. Как и где в Гомеле проведут зиму, которой не было

Источник материала: Tut.by

Блинчики, блины, как колеса у весны… А какая весна без масленичных гуляний? Они пройдут 29 февраля во всех районах города. «Гомельские ведомости» опубликовали афишу проводов зимы, которой не было.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

На площадке у Ледового дворца торговые ряды «Широкой Масленицы» откроются в 9.00, а концертная программа начнется в 12.00. В 14.00 гостей Центрального района порадует молодежный флеш-моб «Солнцеворот», который завершится сжиганием чучела. До 16.00 можно будет продегустировать блины и оладьи, побывать на выставке декоративно-прикладного творчества, поучаствовать в беге в мешках, боях на подушках и попробовать забраться на потешный столб.

Масленичными частушками встретят гостей в 12.00 у ДК «Фестивальный». Здесь гомельчане посостязаются в гонках на метлах и блинной эстафете. На блин-шоу пройдет презентация мини-усадеб в окружении белорусских народных персонажей. «Чудо-печь», «Бой мешками», «Дефиле с коромыслом», «Метание метлы», «Армрестлинг», «Дартс» — и это далеко не все забавы, которые порадуют горожан. Кульминацией праздника в Советском районе станет сожжение в 14.30 чучела Зимы.

На стадионе ОАО «Гомсельмаш» и на площади микрорайона Костюковка с 10.00 будут работать торговые ряды и аттракционы, а с 12.00 зажигательными песнями порадуют творческие коллективы. Закончатся гуляния в Железнодорожном районе около 15.00.

В зоне отдыха «Пруды» Новобелицкого района гостей в 11.00 встретит «Блинное царство» — подворья предприятий района покажут свои концертные номера. С 12.00 пройдут забеги в больших штанах и ботинках, бой булавами, брумбол (игра с метлами и мячом). Можно будет пройтись на ходулях. Завершится мероприятие в 15.00 прощальным хороводом вокруг чучела Зимы, которое по традиции и сожгут.