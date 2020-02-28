Коронавирус наносит удар: обвал цен на нефть и мировых бирж

Источник материала: Myfin

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Веерный эффект от коронавируса стал для инвесторов США полнейшей неожиданностью. Крупнейшие американские индексы в понедельник и во вторник падали на 3% и более, в среду рынок продемонстрировал слабую коррекцию, но вновь оказался в «красной зоне» четверг.



На закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи по состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 3,83% — до 25 925,17, потеряв более тысячи пунктов (потери Dow Jones в среднем за день на этой неделе самые большие с кризиса 2008 года). Индекс высокотехнологических компаний NASDAQ обрушился на 4,08% — до 8614 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 3,36%, до 3011,61 пункта.

Небывалый обвал фондового рынка США связан с тем, что он недооценил влияние коронавируса на мировую экономику, разрушаются многочисленные торговые цепочки, связанные с Китаем, кроме того, сохраняется высокий уровень неопределенности в части того, как ситуация будет развиваться дальше, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Не ждали



Еще пару недель назад большинство экспертов и чиновников США выражали уверенность, что кризисные тенденции, связанные с распространением в Китае, а потом и по всему миру, загадочного вируса – дело временное. В частности, ранее министр энергетики США Дэн Бруйетт в ходе общения с журналистами сказал, что «влияние есть, но оно незначительно». Его мнение поддержал и бывший советник по энергетике Чарльз Макконнелл, заявив о том, что ожидает «кратковременный эффект на цепочку нефтяных поставок».

Такой же точкой зрения в рамках выступления в конгрессе по бюджету поделился с законодателями министр финансов США Стивен Мнучин. На начало февраля он прогнозировал краткосрочный эффект и быстрое восстановление экономики.

Однако ситуация стала меняться драматически в понедельник, 24 февраля, когда стало понятно, что вирус шагает по планете, подвижность населения из-за этого падает, американские предприятия останавливают свои мощности и пересматривают прогнозы по выручке.

Невыездные сотрудники

В четверг две крупнейшие компании США Nestle и L'Oreal официально объявили о том, что их сотрудники временно прекращают любые поездки за рубеж из-за коронавируса (на соответствующие заявления представителей компаний сослалось агентство Блумберг). Кроме того, международную конференцию по развитию бизнеса, которая должна была пройти в Калифорнии в мае, отменил Facebook.

Как сообщил РИА Новости источник в одной из крупнейших американских профессиональных ассоциаций, письмо о том, что нужно готовиться к тому, что командировки могут быть приостановлены и есть вероятность, что будет принято решение перейти на удаленную работу из дома, получили и ее сотрудники. Собеседник агентства отметил, что такие же письма от руководства получают сейчас и многие другие компании и организации в США. «История с Nestle и L'Oreal – это только начало», – считает он.

Готовятся к убыткам

Компании вынуждены не только пересматривать бизнес-поездки своих сотрудников или даты конференции, но и сокращать производства за рубежом и пересматривать прогнозы по выручке. В частности, такое решение временно приняла Tesla, когда остановила свой завод в Шанхае на несколько дней. Но, несмотря на то, что производство было возобновлено, акции компании продолжили падать в цене.

Бумаги Tesla, которые, казалось бы, были для инвесторов золотой жилой в начале февраля, в рамках торговой сессии в четверг опускались на почти 11% – до 695долларов за акцию. Автопроизводитель вынужден был признать в своем заявлении, что ситуация с коронавирусом повлияет на производственные результаты и планы в 2020. С таким же предупреждением на прошлой неделе выступила и Apple. Убытки готовятся считать и американские авиакомпании. Так, одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines отозвала свой прогноз по прибыли на 2020 год из-за коронавируса. Перевозчик вынужден отменить свои рейсы в Китай, а они составляют порядка 5% доли в его доходе.

Обрушение производственных индексов не могло не оказать негативный эффект и на нефтяные фьючерсы. Мировые цены на нефть в четверг обновили антирекорды. Нефть марки WTI подешевела на 5,23% до 46,18 долларов за баррель, а марка Brent обновила минимум с 26 декабря 2018 года (минус 4,04% или 51,27 доллара за баррель по итогам торговой сессии).

Куда бежит инвестор

Неудивительно, что ситуация на рынке спровоцировала побег инвесторов в более надежные активы. Не столь привлекательными даже выглядят и американские гособлигации.

«Обвал рынка акций привёл к тому, что и доходность гособлигаций США упала до рекордного минимума. В частности, доходность 10-летних облигаций обрушилась до трехлетнего минимума. В результате инвесторы побежали в золото, которое стало быстро расти в цене (во вторник на нью-йоркской бирже Comex 8,5%, в четверг цена скорректировалась на минус 0,09% до 1,639,48 за тройскую унцию)», – объясняет РИА Новости ситуацию с влиянием коронавируса на фондовый рынок управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.

Коррекционный курс

Ситуация с коронавирусом окажет негативное влияние на всю американскую экономику, которая по итогам первого квартала не досчитается «две-три десятых одного процента ВВП», с таким утверждением в интервью Fox Business Network выступил недавно советник президента США по экономике Ларри Кудлоу.

В связи с этим, большинство экспертов рынка склоняются к тому, что ФРС, для того, чтобы поддержать экономику США, изменит свой план (сохранить процентную ставку на прежнем уровне) и перейдет к ее понижению уже в марте текущего года. «Ожидаем ответа со стороны регулятора», – говорится в еженедельном обзоре Merrill Lynch Bank of America по поводу ситуации с коронавирусом. Во вторник заместитель председателя ФРС Ричард Кларида на конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса на такие предположения осторожно заявил, что регулятор внимательно следит за ситуацией.

«Рынок слишком болезненно реагирует в последние дни на новости о распространении коронавируса. Любой здравомыслящий член ФРС (а они там все такие) поневоле задумается на фоне таких новостей о понижении ставки», – заявил РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.