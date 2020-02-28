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«Серый» риелтор присвоил три столичные квартиры

28.02.2020 10:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала 62-летнего жителя столицы, который мошенническим путем забирал квартиры у минчан. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Подозреваемый «работал» на протяжении пяти лет, причем исключительно в столице. Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни. Мужчина покупал для них алкоголь и давал деньги. Позже предлагал жертве обогатиться на «выгодных условиях»: собственную квартиру в Минске продать, а вместо нее приобрети хорошее жилье на периферии, при этом еще и получить солидную сумму на руки.

— В реальности «выгодная сделка» оборачивались для жертв обманом. Вместо обещанного имущества подозреваемый приобретал ветхие дома, непригодные для проживания. Так, для одного из потерпевших в Столбцовском районе он купил дом без каких-либо условий для проживания, однако и его не оставил в собственности минчанина: опоив жертву алкоголем, выкупил имущество обратно и перепродал уже новой жертве. При всем этом в доме продолжал проживать прошлый владелец, — рассказали в МВД.

Еще одному мужчине задержанный предложил продать его квартиру в столице и купить жилье поменьше. Но, продав жилье, взамен приобрел недвижимость под Минском, после чего оформил договор пожизненной ренты — после смерти потрепевшего квартира должна была отойти «серому» риелтору.

В настоящий момент правоохранителями установлены трое потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент правоохранителями установлены трое потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.
 
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