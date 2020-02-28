|
«Серый» риелтор присвоил три столичные квартиры
Источник материала: Tut.by
Милиция задержала 62-летнего жителя столицы, который мошенническим путем забирал квартиры у минчан. Об этом
Подозреваемый «работал» на протяжении пяти лет, причем исключительно в столице. Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни. Мужчина покупал для них алкоголь и давал деньги. Позже предлагал жертве обогатиться на «выгодных условиях»: собственную квартиру в Минске продать, а вместо нее приобрети хорошее жилье на периферии, при этом еще и получить солидную сумму на руки.
— В реальности «выгодная сделка» оборачивались для жертв обманом. Вместо обещанного имущества подозреваемый приобретал ветхие дома, непригодные для проживания. Так, для одного из потерпевших в Столбцовском районе он купил дом без каких-либо условий для проживания, однако и его не оставил в собственности минчанина: опоив жертву алкоголем, выкупил имущество обратно и перепродал уже новой жертве. При всем этом в доме продолжал проживать прошлый владелец, — рассказали в МВД.
Еще одному мужчине задержанный предложил продать его квартиру в столице и купить жилье поменьше. Но, продав жилье, взамен приобрел недвижимость под Минском, после чего оформил договор пожизненной ренты — после смерти потрепевшего квартира должна была отойти «серому» риелтору.
В настоящий момент правоохранителями установлены трое потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящий момент правоохранителями установлены трое потерпевших. Общая сумма ущерба составила более 130 тысяч рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)